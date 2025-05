Google Chromecast dan Chromebook Resmi Hadir di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Mulai hari ini, 19 Februari 2016, Google Chromecast dan laptop Google Chromebook akan tersedia di Indonesia sebagai bagian dari paket Indosat Ooredoo GIG Home Internet.



“Chromecast telah terjual lebih dari 20 juta unit di seluruh dunia, dan kami sangat gembira karena masyarakat Indonesia sekarang bisa menikmatinya juga,” ujar kata Veronica Utami, Head of Marketing, Google Indonesia, hari ini.



“Melalui peluncuran ini, kami berharap masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dan menikmati web secara maksimal, dan mendapat kemudahan untuk berbagi konten dengan orang-orang terdekat,” tambahnya.



Chromecast adalah perangkat media streaming seukuran ibu jari (2.83-inch) yang bisa dengan mudah dihubungkan dengan TV HDMI. Chromecast dapat bekerja antar perangkat, baik itu ponsel Android, iPhone, iPad, Mac, laptop Windows, maupun Chromebook untuk mentransmisikan konten favorit ke layar terbesar di rumah, yaitu TV.



Baik untuk mengadakan kompetisi karaoke di ruang tamu, atau menonton konten dari YouTuber kesukaan, Chromecast saat ini mendukung berbagai aplikasi favorit masyarakat Indonesia seperti YouTube, Viki, dan Hooq.



Di samping itu, pengguna juga bisa menayangkan situs apa pun yang tengah ditelusuri di Chrome, dari laptop, ponsel Android atau tablet, ke layar TV untuk bisa disaksikan oleh lebih banyak orang sekaligus.



Dengan Chromecast, ponsel pintar akan menjadi seperti remote control pribadi untuk mencari dan menjelajah web, mengontrol tombol play, pause, dan rewind, mengontrol volume suara, dan membuat daftar tayang (playlist). Meski sedang mentransmisikan konten ke layar TV, pengguna dapat terus menggunakan ponsel untuk melakukan hal-hal lainnya.



Sementara itu, Google Chromebook merupakan laptop yang beroperasi dengan sistem operasi Chrome, memberikan performa yang cepat, mudah, dan aman untuk pengguna. Aplikasi populer seperti Gmail dan Chrome sudah terpasang secara otomatis, dan ratusan aplikasi lainnya tersedia melalui Chrome Web Store.



Chromebook juga merupakan perangkat ideal untuk berbagi, di mana pengguna bisa sign in dan sign out dari akun mereka sambil terus menjaga file pribadi mereka tetap privat. Saat ini, Chromebook yang tersedia melalui paket Indosat Ooredoo GIG Home Internet adalah Acer Chromebook CB3-131.



ERWIN Z