Google Doodle: Eduard Khil, Simbol Leningrad dan Artist of Russia

TEMPO.CO, Jakarta - Eduard Khil, penyanyi bariton asal Rusia yang dijuluki 'Mr Trololo', menjadi Google Doodle hari ini, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-83. Siapakah Khil?



Eduard Anatolyevich Khil lahir pada tanggal 4 September 1934, di Smolensk, Rusia, dari ayah Anatoly Vasilievich Khil, seorang mekanik, dan Yelena Pavlovna Kalugina, seorang akuntan. Di masa kecil Khil menjalani hidup yang sulit. Dengan orang tuanya yang berpisah, dia dibesarkan oleh ibunya.



Pada tahun 1955, Khil mendaftarkan diri di Konservatorium Leningrad, di mana dia belajar di bawah arahan Yevgeny Olkhovsky dan Zoya Lodyi. Dia lulus pada tahun 1960. Selama studinya, ia mulai melakukan berbagai peran opera, termasuk Figaro dalam The Marriage of Figaro.



Setelah lulus ia jatuh cinta dengan musik pop setelah menghadiri konser Klavdiya Shulzhenko, dan mulai melakukan pertunjukkan musik populer. Hal ini menyebabkan dia memenangkan beberapa hadiah dalam dua dekade ke depan.





Dia memenangkan "All Russian Competition for Performers" pada tahun 1962 dan diundang untuk tampil di "Festival Lagu Soviet" pada tahun 1965. Dia mencapai tempat kedua dalam Festival Lagu Internasional Sopot pada tahun 1965.



Pada tahun 1967, komposer Andrey Petrov memenangkan USSR State Prize untuk koleksi lagu yang terutama dibawakan oleh Khil, dan pada tahun 1968 Khil memenangkan Artis Meritorious RSFSR. Order of the Red Banner of Labor diberikan pada tahun 1971, dan penghargaan artis paling bergengsi di Rusia, the People's Artist of Russia, diberikan kepada Khil pada tahun 1974. Dia begitu sukses sehingga publik memanggilnya ' Simbol Leningrad '.



Pertunjukan TV 1976 tentang “I Am Glad Because I Am Finally Returning Back Home”, yang menampilkan vokalisasi "tro-lo-lo" Khil yang sekarang legendaris, pertama kali muncul di YouTube pada tahun 2009. Video ini membuatnya semakin terkenal di internet dan menjadi meme pada tahun 2010.



Uniknya, Khil mendapati dirinya menjadi sensasi internet setelah dia mendengar cucunya menyenandungkan lagunya tersebut. Hal itu terjadi dua tahun menjelang wafatnya.



Eduard Khil meninggal di rumah sakit di St. Petersburg pada tanggal 4 Juni 2012, akibat komplikasi stroke, pada usia 77 tahun.



Google Doodle hari ini adalah animasi klip Trololo yang viral.



