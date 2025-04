Google Doodle: Eduard Khil Viral Karena Trololo

TEMPO.CO, Jakarta - Eduard Khil yang menjadi Google Doodle hari ini terkenal karena video animasi Trololo yang meledak pada 2010. Video animasi itu sendiri dibuat berdasarkan rekaman TV pada tahun 1976, saat ia membawakan lagu "I am very glad, as I'm finally returning back home". Video itu berbeda karena Khil menyanyikan dengan ciri khas vokal trololo-nya.



Berpuluh tahun kemudian, video itu diunggah di YouTube dan menjadi viral. Hal itu membuat Khil yang merupakan penyanyi bariton asal Rusia menjadi fenomena internet pada 2010.



Video itu kemudian menjadi meme Internet, yang sering disebut sebagai "Trololol" atau "Trololo" sebagai peniru dari lagu tersebut, atau "Russian Rickroll" dan kemudian dikaitkan dengan dengan trolling Internet.



Dalam bahasa gaul Internet, troll adalah orang yang menabur perselisihan di Internet dengan memulai pertengkaran atau membuat orang kecewa, dengan mengirim pesan yang tidak relevan atau di luar topik dalam komunitas online dengan maksud memprovokasi pembaca untuk mendapat respons emosional atau sebaliknya mengganggu diskusi normal.



Khil lahir di Smolensk dari ayah Anatoly Vasilievich Khil, seorang mekanik, dan Yelena Pavlovna Kalugina, seorang akuntan. Di masa kecil Khil menjalani hidup yang sulit. Dengan orang tuanya yang berpisah, dia dibesarkan oleh ibunya.



Pada tahun 1955, Khil mendaftarkan diri di Konservatorium Leningrad, di mana dia belajar di bawah arahan Yevgeny Olkhovsky dan Zoya Lodyi. Dia lulus pada tahun 1960. Selama studinya, ia mulai melakukan berbagai peran opera, termasuk Figaro dalam The Marriage of Figaro.



Setelah lulus Eduard Khil jatuh cinta dengan musik pop setelah menghadiri konser Klavdiya Shulzhenko, dan mulai melakukan pertunjukkan musik populer. Hal ini menyebabkan dia memenangkan beberapa hadiah dalam dua dekade ke depan.



Google Doodle hari ini adalah animasi klip Trololo yang viral.



