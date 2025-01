Google Hadirkan 2 Aplikasi Ramah Kuota: Google Go dan Files Go

TEMPO.CO, Jakarta - Melanjutkan usaha Google dalam mengembangkan produk untuk miliaran pengguna yang baru mengenal Internet (next billion users), hari ini Google kembali meluncurkan dua aplikasi yang didesain berdasarkan hasil studi pengguna di Indonesia, yaitu Google Go dan Files Go.



Baca: Australia Selidiki Facebook dan Google Terkait Kekacauan Media