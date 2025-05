TEMPO.CO, Jakarta - Dinilai tidak begitu sukses dengan Google+, perusahaan mesin pencarian itu baru saja merilis aplikasi media sosial baru, Who's Down, yang khusus ditujukan untuk remaja.



Who's Down memungkinkan penggunanya mengetahui pengguna lain yang sedang memiliki ketertarikan yang sama dalam aktivitas tertentu, seumpama makan siang, menonton film, atau berolahraga.



Disebut khusus untuk remaja, karena saat mendaftar atau sign up Who's Down, Google akan menanyakan alamat e-mail dan nama kampus.



Melihat daftar universitas, saat ini aplikasi yang tersedia untuk iOS dan Android itu baru ditujukan untuk remaja di Amerika Serikat.



Google juga belum berbagi informasi resmi mengenai Who's Down, tapi kemungkinan aplikasi itu dibuat untuk menyaingi pesan instan milik Facebook (Facebook Messenger dan WhatsApp) dan Apple (iMessage), demikian GSM Arena.



ANTARA