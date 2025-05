Google Luncurkan Android 6.0 Marshmallow untuk Ponsel Nexus

TEMPO.CO, Mountain View - Pengguna Nexus sekarang bisa menjalankan sistem operasi Android 6.0 Marshmallow. Google meluncurkan sistem operasi Android 6.0 Marshmallow pada Senin, 5 Oktober 2015, tapi hanya untuk pemilik smartphone Nexus. Sistem operasi baru itu memiliki fitur baterai pintar untuk memperpanjang masa penggunaan, alat privasi, dan fitur baru yang disebut Now on Tap, yang menawarkan bantuan segera.



Now on Tap dapat diaktifkan dengan menekan dan menahan tombol "Home". Jika pengguna menerima e-mail dengan baris subyek "Zoo”, misalnya, fitur Now on Tap dapat diaktifkan untuk menarik link, aplikasi, dan tanggal kalender yang relevan untuk pergi ke kebun binatang.



Dua fitur baterai baru, Doze dan App Standy, akan membuat ponsel itu “tertidur” untuk menghemat daya dan menempatkan aplikasi yang jarang digunakan ke kondisi aktivitas yang berkurang. Google mengklaim fitur-fitur ini akan membuat perangkat yang berjalan pada Marshmallow akan bertahan rata-rata 30 persen lebih lama.



Marshmallow tidak hanya akan membuat ponsel bertahan lebih lama, tapi juga membuat pengguna lebih aman. Izin aplikasi baru akan memungkinkan pengguna lebih melindungi privasi mereka dengan menyesuaikan berapa banyak aplikasi akses dari fitur hardware ponsel. Ponsel Nexus baru juga akan memiliki sensor sidik jari untuk meningkatkan keamanan.



Android 6.0 Marshmallow saat ini tersedia untuk ponsel Nexus 5, 6, 7, dan 9. Nexus Player juga dapat menerima update OS ini, yang dimulai pada Senin. Google akan meluncurkan ponsel Nexus 5X dan 6P dengan Marshmallow yang sudah terinstal.



Google belum mengumumkan kapan OS baru ini akan tersedia pada perangkat non-Nexus.



NYDAILYNEWS | ERWIN Z