Google Luncurkan Aplikasi Penghemat Kuota Datally

Caesar Sengupta, Vice President Tim Next Billion Users Google, khusus datang ke Jakarta untuk meluncurkan Datally. “Misi kami di Google adalah terus berinovasi dan menciptakan produk yang bisa membantu masyarakat Indonesia memaksimalkan potensi Internet,” ujarnya Kamis, 30 November 2017.

3. Fitur Kelola Data. Datally akan memberitahu Anda jika sebuah aplikasi menggunakan kuota dalam jumlah yang banyak, serta berapa banyak kuota yang Anda gunakan per hari, per minggu, hingga per bulan.