TEMPO.CO, Mountain Veiw - Google kini mengkompilasi semua tempat yang Anda kunjungi pada sebuah peta. Hal ini, tentunya, tergantung seberapa banyak Anda mengandalkan layanannya, seperti Maps dan asisten digitalnya, Google Now.



Raksasa Internet itu pada hari Selasa, 21 Juli 2015, mengumumkan sebuah fitur yang disebut Your Timeline yang menunjukkan tempat-tempat yang sudah Anda kunjungi di sebuah peta, lengkap dengan waktu dan tanggal. Perusahaan ini meluncurkan fitur itu secara bertahap, pertama di Web dan untuk ponsel yang menjalankan sistem operasi dari Google, Android.



Google mengatakan fitur baru itu berguna untuk mengingat tempat-tempat yang sudah Anda kunjungi, seperti sebuah tempat menyenangkan atau jalan yang Anda tempuh. "Your Timeline memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan rutinitas dunia nyata Anda," Gerard Sanz, seorang manajer proyek Google, menulis dalam sebuah blog.



Tapi fitur ini juga sebagai pengingat tentang seberapa banyak data yang dikumpulkan Google terhadap penggunanya. Perusahaan itu, yang menghasilkan sebagian besar uang pada iklan, hidup dari mengetahui informasi pribadi orang-orang yang menggunakan layanannya - seperti di mana mereka pergi atau apa yang mereka cari di online. Pendukung privasi mengkritik perusahaan itu karena sudah mengetahui terlalu banyak tentang penggunanya.



Google pun menyediakan kontrol privasi untuk fitur tersebut. Seorang pengguna dapat menghapus apapun dari garis waktu mereka, termasuk data lokasi, serta seluruh waktunya. Seseorang juga dapat mengedit dan mempersonalisasi nama-nama tempat di peta (seperti rumah ibu), atau mematikan layanan pelacakan lokasi sama sekali.



ERWIN Z | CNET