Google Perluas Layanan Wi-Fi Eksperimen untuk Tablet

TEMPO.CO, Mountain View - Google memungkinkan pelanggan Proyek Fi dengan tablet seluler seperti Nexus 7 dan iPad Air 2 untuk menggunakan layanannya mulai Rabu, 16 Desember 2015.



Yang dibutuhkan pelanggan adalah kartu SIM yang memungkinkan perangkat mereka terhubung ke jaringan selular, tulis Google dalam sebuah posting blog Selasa.



Proyek Fi menyediakan layanan nirkabel melalui kombinasi cakupan selular dari T-Mobile dan Sprint dan jaringan Wi-Fi lokal. Perusahaan asal Mountain View, California, itu juga telah bereksperimen dengan fitur Handoff antara ponsel dan jaringan Wi-Fi.



Langkah ini juga berarti lebih banyak pilihan bagi pelanggan saat Google memperluas layanan ke perangkat tambahan, termasuk yang dibuat oleh rivalnya, Apple.



Proyek Fi menawarkan konsumen yang ingin cakupan yang lebih luas untuk tablet mereka - misalnya jauh dari rumah atau kedai kopi dengan hotspot Wi-Fi .



"Karena jumlah dan variasi perangkat yang terhubung terus berkembang, begitu juga seharusnya jumlah pilihan nirkabel," ujar Laura Holmes, manajer produk senior Proyek Fi dalam sebuah posting blog, Selasa.



"Kami akan terus bereksperimen dengan cara-cara kreatif untuk membuat akses nirkabel dari perangkat Anda semudah menghubungkan dengan telepon Anda."



Google tidak akan mengenakan biaya kepada pelanggan Proyek Fi untuk menambah tablet untuk paket mereka. Tapi, pelanggan harus menambah SIM data dan memasukkannya ke dalam perangkat mereka.



Pelanggan kemudian membayar US$ 10 per gigabyte data yang digunakan setiap bulan. Seperti ponsel pada Proyek Fi, tablet itu akan dapat terhubung ke T-Mobile saat tidak dekat jaringan Wi-Fi. Tapi tidak seperti versi ponsel, tablet itu tidak akan dapat mengakses jaringan suara.



Pelanggan AT & T atau Verizon biasanya membayar US$ 10 hanya untuk menambah tablet mereka ke paket data keluarga yang ada, yang bisa menghabiskan biaya US$ 100 atau lebih tergantung pada jumlah data yang tersedia dan jumlah pengguna.



Kartu SIM data untuk Proyek Fi akan dimulai pada lima tablet, yaitu Nexus 7, Nexus 9, iPad Air 2, iPad Mini 4 dan Galaxy Tab S. Tablet harus sudah berjalan dengan jaringan selular, dan harus memiliki slot untuk kartu SIM selular.



iPad Apple dan Samsung Galaxy Tab S adalah perangkat non-Google pertama yang dapat menggunakan layanan ini. Google sebelumnya membatasinya untuk ponsel Nexus.



Ada keterbatasan lainnya. Tablet yang menggunakan kartu SIM data tidak dapat digunakan sebagai mobile hotspot untuk perangkat lainnya. Kartu SIM ini hanya tersedia untuk pelanggan Proyek Fi, yang juga berlangganan paket suara dan teks US$ 20 per bulan.



Google memungkinkan pelanggan untuk menghubungkan hingga sembilan perangkat dengan SIM data untuk satu akun.



CNET | ERWIN Z