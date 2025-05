Google Play Movies & TV Hadir di LG Smart TV

TEMPO.CO, Seoul - Ada kabar baik bagi pemilik LG Smart TV di Indonesia. Mulai bulan ini, LG bakal segera memberi pembaruan dengan menghadirkan fasilitas Google Play Movies & TV di dalamnya. Pembaruan hasil kolaborasi LG dan Google ini memungkinkan pemilik menikmati ribuan judul film dan serial TV favorit.

“Ini merupakan salah satu bentuk hasil kemitraan erat antara LG dan Google yang terus bergerak untuk memenuhi harapan pengguna smart TV kami,” ujar In-kyu Lee, Senior Vice President dan Head of the TV and Monitor Division - LG Electronics Home Entertainment Company, Selasa, 17 November 2015.



Menurutnya, hal ini dilakukan LG untuk mengimbangi laju permintaan smart TV dengan kebutuhan akan konten berkualitas.



Melalui fasilitas Google Play Movies & TV, pemilik dapat menyewa atau bahkan membeli ribuan judul film dan acara TV dari studio besar Hollywood. Semakin nyaman karena seluruh konten tersebut bakal tersimpan di cloud.



Hal itu membuat pengaksesnya dapat memulai menikmati sajian film pilihannya melalui LG Smart TV di rumah dan melanjutkannya menikmati dari perangkat digital seperti smartphone atau PC di tempat lain tepat dari bagian akhir film tersebut ditinggalkan sebelumnya.



Keistimewaan layanan Google Play Movies & TV ada pada koleksi ribuan judul film dari berbagai genre dan masa. Tak cuma film rilis baru dan klasik, bahkan film independen pun tersedia dalam format HD dan SD pada layanan ini.



Di sisi lain, LG Smart TV yang bakal mendapat fasilitas ini tak hanya yang berbasis WebOS. Versi generasi sebelumnya pun, yang menggunakan platform NetCast 4.0 dan NetCast 4.5 dikatakan bakal dapat menikmatinya pula.



Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada menjadi kelompok negara yang bakal menikmatinya pertama kali di bulan ini. Sementara Indonesia berada dalam daftar 104 negara yang bakal mendapatkan layanan yang bakal mulai dapat dinikmati pada bulan yang sama.



ERWIN Z