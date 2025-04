Google Play Music Berikan Percobaan Gratis hingga 3 Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Google Play Music yang biasanya menawarkan percobaan gratis 90 hari saat pelanggan mendaftar, kini memberi ekstra satu bulan untuk pelanggan baru layanan musik tersebut.



Layanan tersebut memungkinkan pengguna memindai hingga 50.000 lagu dari music library mereka, dan mendengarkan stasiun radio khusus di komputer atau perangkat mobile mereka.



Pengguna yang menggunakan layanan tersebut secara gratis harus mendengarkan iklan, namun pelanggan yang membayar 9,99 dolar AS (sekitar Rp130 ribu) atau 14,99 dolar AS (sekitar Rp195 ribu) untuk akun keluarga dapat memutar lagu tanpa iklan, mendengarkan lebih dari 35 juta lagu, mengunduh musik untuk didengarkan secara offline dan mendapatkan akses ke YouTube Red.



Sebelumnya, Google telah menawarkan kesepakatan serupa. Ini menjadi kesempatan untuk mencoba layanan tersebut di mana pengguna tetap dapat membatalkan langganan setelah masa gratis empat bulan berakhir, demikian The Verge.



ANTARA