Google Rilis YouTube Go untuk Koneksi Internet Lambat

TEMPO.CO, New Delhi - Aplikasi baru YouTube untuk pasar internet yang lambat telah hadir di India. Versi beta dari aplikasi YouTube Go pertama kali diperkenalkan tahun lalu, dan kini telah hadir di Google Play.



Google berencana untuk merilis versi stabil dari aplikasi itu kemudian dan juga berniat untuk membuatnya tersedia di pasar berkembang lainnya.



Diresmikan di acara Google for India September lalu, YouTube Go telah dirancang untuk bekerja pada koneksi internet yang lambat.



Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur untuk memberikan pengguna kontrol cara mengkonsumsi video yang mereka inginkan. Pengguna dapat menyimpan video untuk ditonton secara offline, misalnya, dan juga memilih resolusi video sesuai dengan ketersediaan internet mereka.



Selain itu, pengguna juga dapat berbagi video di antara mereka menggunakan kemampuan Wi-Fi Direct, sebuah fitur yang tidak ditawarkan aplikasi YouTube. Fitur-fitur ini bisa berguna untuk warga India.



Pada saat jumlah pengguna online di India semakin berkembang, kualitas internetnya sebagian besar tetap lambat. Menurut sebuah laporan oleh Akamai, hanya sekitar 30 persen dari orang India yang memiliki koneksi lebih cepat dari 4Mbps.



Google awalnya berencana untuk membuat YouTube Go tersedia di India akhir tahun lalu, tapi perusahaan mengatakan butuh waktu tambahan untuk melakukan tes ekstensif.



"Beberapa hal yang kami pelajari dalam menjalankan rilis beta ini termasuk membuat home screen lebih segar dan lebih relevan bagi pengguna, sehingga mereka dapat menemukan video yang luar biasa secara mudah," Jay Akkad, Product Manager YouTube, menulis dalam sebuah posting blog.



"Kami juga telah bekerja keras di belakang layar untuk membuat berbagi video dengan teman-teman di sekitar menjadi pengalaman yang lebih mulus, dan memastikan bahwa aplikasi ini bekerja dengan baik di berbagai ponsel dan konektivitas," tambahnya.



MASHABLE | ERWIN Z