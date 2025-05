Google Segera Luncurkan Penerjemah Suara-ke-Teks

TEMPO.CO, New York - Google berencana meluncurkan pembaruan terhadap aplikasi Google Translate yang memungkinkan penerjemahan secara otomatis dan seketika dari suara ke teks untuk beberapa bahasa. Hal itu dilaporkan oleh The New York Times.



Saat ini aplikasi itu dapat menerjemahkan teks-ke-teks di antara 80 bahasa dan menawarkan terjemahan suara-ke-teks, tapi tidak otomatis--Anda harus memilih bahasa input yang diinginkan agar dapat bekerja.



"Setelah pembaruan itu, aplikasi ini secara otomatis akan mengenali ketika seseorang berbicara dalam bahasa 'populer' dan mengubahnya menjadi teks dalam bahasa yang dipilih," demikian laporan itu sebagaimana dikutip Mashable, Senin, 12 Januari 2015.



Laporan ini tidak menyebutkan rincian lebih lanjut tentang pembaruan tersebut, atau kapan akan diluncurkan, dan hanya mengatakan hal itu akan terjadi "segera".



Google telah mengumumkan penggarapan teknologi ini pada Juli 2013. Saat itu Wakil Presiden Manajemen Produk Android Google Hugo Barra mengatakan teknologi ini masih butuh beberapa tahun lagi agar semua bahasa-- kecuali beberapa pasangan bahasa, termasuk bahasa Inggris dan Portugis--bekerja "hampir sempurna".



Meski telah menyempurnakan teknologi terjemahannya selama bertahun-tahun, ternyata Google sedikit tertinggal oleh pesaingnya. Skype Microsoft telah meluncurkan Translator Preview pada Desember 2014. Program ini memungkinkan penerjemahan suara-ke-suara seketika antara bahasa Inggris dan bahasa Spanyol.

