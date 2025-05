Google Siapkan 5 Kejutan di Ajang Google I/O

TEMPO.CO, Mountain View - Google tengah bersiap menggelar ajang bagi pengembang digital, Google I/O, di San Fransisco, Amerika Serikat, pada 28-29 Mei. Tahun lalu, raksasa teknologi Negeri Paman Sam ini memperkenalkan sistem operasi Android 5.0 atau Lollipop, jam pintar Android, Android TV, dan Android Auto.



Lantas, kejutan apa yang bakal hadir di Google I/O 2015? Berikut rangkumannya yang ditulis situs CNET, Jumat, 22 Mei 2015.



Android versi baru

Informasi yang kerap beredar adalah kehadiran Android M. Seri ini kabarnya banyak memberikan perubahan, terutama dari segi desain, notifikasi, serta performa baterai.



“Ada juga pembaruan pada fitur Smart Lock untuk memudahkan pengguna,” ujar CNET. Smart Lock memungkinkan akses penguncian ponsel dan sabak digital atau tablet dari jam pintar.



Perangkat siap pakai

Google menambahkan aplikasi kesehatan Google Fit untuk jam pintar. Ada juga teknologi baru yang diklaim mampu meningkatkan interaksi jam pintar dengan pengguna. Belum terungkap bagaimana cara kerjanya.



Virtual reality

Ini menjadi produk yang paling digemari di antara para pencinta teknologi. Oculust Rift selama ini dianggap sebagai yang tercanggih dalam membawa penggunanya ke dunia virtual. Belakangan, Microsoft menyusul lewat HoloLens. Kini, Google bersiap meluncurkan Google Cardboard.



Google sebenarnya sudah berusaha mengajak pengguna ke dunia virtual lewat Google Glass. Kacamata ini berfokus sebagai pemandu dan navigasi. "Karena terlampau mahal, gawai ini kurang diminati," kata CNET.



Citra satelit

Teknologi citra satelit dirancang oleh Skybox, perusahaan teknologi yang diakuisisi Google pada 2014. Google ingin mengusung tema the earth in real time atau bumi di waktu sebenarnya. “Kami memanfaatkan citra satelit untuk meningkatkan akses Internet dan memperbaiki wilayah yang terkena bencana,” ujar Google tidak lama setelah akusisi.



Rumah pintar

Rumah pintar adalah bagian dari Internet of Things. Konsep ini memungkinkan semua mesin terhubung dengan Internet dan pengoperasiannya dilakukan melalui perangkat bergerak. Tidak hanya mesin untuk produktivitas, perabotan rumah tangga pun bakal lebih pintar.



Untuk mendukung rumah pintar, Google mengembangkan sistem operasi bernama Brillo. Brillo adalah versi ringan dari Android yang ditargetkan bagi perangkat dengan RAM sebesar 32-64 megabita. Ini siap dibenamkan di perabotan pintar, antara lain penanak nasi dan alat pemanggang kue. Pengguna dapat mengatur pengoperasian lewat perangkat bergerak.



SATWIKA MOVEMENTI