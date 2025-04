Google Stamp, Fitur Story dari Google akan Segera Rilis

TEMPO.CO, California - Google siap bergabung dalam pasar fitur stories dengan melahirkan Google Stamp. Fitur ini akan terdiri atas layar yang bisa digeser, foto, dan video yang bisa ditambahi teks.



Stamp, seperti dilansir laman berita GSM Arena, tampaknya akan seperti Discover milik Snapchat, Instastory mirip Instagram, dan Status Video milik WhatsApp.



Laman berita The Washington Post menyebut, bahwa fitur ini akan disematkan di laman Google search untuk teknologi Accelerated Mobile Pages (AMP). Stamp akan disingkat menjadi "St".



"Tentunya akan menarik ketimbang para kompetitor yang harus memasang aplikasi khusus," demikian penilaian The Washington Post. Sebab, format AMP, yang mulanya ditujukan untuk konsumen perangkat mobile, secara teknis juga bisa bekerja di desktop.



Tak hanya itu, Google bahkan telah berdiskusi dengan beberapa kantor berita, seperti CNN, Time, The Washington Post, dan Vox Media, untuk menyediakan konten perdana Stamp. Dan, fitur ini dikabarkan akan meluncur dalam waktu dekat.



"Diperkirakan akan muncul pada awal pekan depan," tulis GSM Arena.



THE WASHINGTON POST | GSM ARENA | AMRI MAHBUB