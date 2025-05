TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini Google Translate meluncurkan fitur terbaru bernama Tap to Translate pada Android. Fitur ini memberikan kemudahan dan kecepatan untuk menerjemahkan teks secara langsung dari aplikasi lain, seperti WhatsApp dan Path.



Fitur ini dikembangkan berdasarkan perilaku pengguna Google Translate yang masih harus menghabiskan waktu melakukan copy-paste teks ke dan dari Google Translate.



Contohnya, saat Anda menggunakan aplikasi chat dan Anda menerima pesan dalam bahasa asing, Anda harus menyalin teks, keluar dari aplikasi chat, membuka Google Translate, menerjemahkan pesan tersebut, baru kembali lagi ke aplikasi chat untuk menyalin pesan balasan.



Dengan fitur terbaru ini, Anda bisa menghemat waktu. Tinggal meng-copy teks, pesan, lirik lagu, atau apa pun yang ingin diterjemahkan dengan cara menyentuhnya. Kemudian ikon terjemahan akan muncul. Dengan mengklik ikon terjemahan, akan muncul cara pengucapan dan hasil terjemahan.



Jika ingin membalas pesan dalam bahasa asing tersebut, Anda tinggal menuliskan kata versi Anda pada fitur itu dan akan langsung diterjemahkan ke bahasa asing yang Anda pilih. Anda tinggal menggunakan fasilitas copy yang tersedia untuk memindahkannya pada aplikasi pesan.



Tap to Translate ini tersedia dalam 103 bahasa yang disediakan Google Translate dan bisa digunakan tanpa koneksi Internet (offline).



Mulai hari ini, fitur offline untuk 51 bahasa juga tersedia bagi pengguna Google Translate di iOS. Di sini, Anda bisa menerjemahkan tanpa harus menggunakan Internet, sekarang dengan ukuran paket bahasa unduhan yang lebih kecil.



Jika Anda aktif menggunakan bahasa Mandarin, hari ini Google Translate juga menambahkan fitur terjemahan instan lewat kamera (word lens) dalam bahasa Mandarin (Simplified and Traditional Chinese). Bahasa Mandarin menjadi bahasa ke-29 di mana fitur word lens tersedia. Seperti yang lain, ini juga tersedia dalam paket bahasa offline.



Aplikasi Google Translate bisa didapat di Play Store for Android atau App Store for iOS.



ERWIN Z.