TEMPO.CO, Jakarta – Google hari ini mengumumkan 15 game terbaik yang menjadi finalis Indonesia Games Contest. Sebelumnya, awal tahun ini Google telah mengumumkan acara Indonesia Games Contest, suatu inisiatif untuk menemukan dan memamerkan game terbaik dari Indonesia.



Baca:

Google Rilis YouTube Go untuk Koneksi Internet Lambat

Kenapa Android Bisa Geser Windows untuk Web Browsing?

Kalahkan Windows, Android Paling Populer untuk Web Browsing



Lomba ini bertujuan merayakan seni dan semangat para developer game lokal dan memberikan mereka kesempatan agar game mereka bisa dipandang oleh para gamer dan para ahli di bidangnya.



“Respons terhadap lomba ini luar biasa dan game yang dikirimkan tercatat mendekati 200. Google melakukan seleksi berdasarkan lima kriteria, yaitu pelokalan, inovasi, hiburan, keunggulan desain, serta kualitas teknis dan produksi. Dari 200 game yang terdaftar, sangatlah sulit untuk memilih 15 game terbaik,” ujar David Yin, Business Development Manager, Indonesia, Google Play, dalam keterangannya, Rabu, 5 April 2017.



Berikut ini 15 besar finalis Indonesia Games Contest (dalam urutan abjad).



1. Badminton Stars (IPlayAllDay Studio)

2. Bubur Ayam Rush (Milkish Game Studio)

3. Bunbu Dance Tour: Idol Clicker (Regulus Studio)

4. CHIPS: Monster Tap (Dragon Capital Centre, PT.)

5. Cute Munchies (Niji Games)

6. Football Saga Fantasista (Agate Games)

7. Marbel Pemadam Kebakaran (Educa Studio)

8. Nonstop Show (Wisageni Studio)

9. Number Rumble: Perang Otak (Game5mobile)

10. Si Udin: om telolet om (Tebak Gambar)

11. Tahu Bulat (Own Games)

12. Telolet Bus Driving 3D (LOCOS)

13. TTS Lontong (Gambir Game Studio)

14. Vimala: Defense Warlords (MassHive Media)

15. Warung Chain: Go Food Express (Touchten)



Seluruh game ini dapat dilihat di Google Play!



Acara final lomba ini akan diselenggarakan pada 26 April 2017 di Jakarta. Dalam acara final yang dibuka untuk publik ini, pengunjung dapat bertemu langsung dengan para developer pembuat game dan memilih sendiri game favorit masing-masing.



Anda bahkan dapat ikut bersantai sembari minum kopi dan berbincang bersama tim Google. Untuk dapat hadir pada acara final tersebut, silakan daftarkan diri Anda di https://events.withgoogle.com/indonesia-games-contest/.



ERWIN Z