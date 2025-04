Google Wi-Fi Mulai Dijual di Inggris, Ini Harganya

TEMPO.CO, Jakarta – Google mengumumkan akan merilis alat penyebar sinyal Internet nirkabel (router Wireless Fidelity/Wi-Fi) di Inggris Raya pekan depan, bersamaan dengan pengeras suara Home.



Seperti Google Home, Google Wi-Fi juga dilepas ke publik seharga 129 pound sterling (setara Rp 2,1 juta) per unit. Google memasang harga 229 pound sterling untuk dua router.



Harga tersebut jauh berbeda dengan perangkat serupa yang dijual di Amerika Serikat (AS) senilai US$ 129 (setara Rp 1,7 juta) untuk satu router dan US$ 299 untuk tiga unit.



Google juga merilis pengeras suara Home di Inggris Raya hari ini, dan tersedia mulai 6 April 2017.



Seperti Echo dari Amazon, Home dapat menjawab pertanyaan dasar dan berfungsi sebagai pengontrol peralatan elektronik rumah tangga.



Berbeda dengan Echo, pengguna dapat bertanya, “Siapa presiden AS?”, dan Google Assistant akan menjawabnya.



Google Home hadir di Britania Raya enam bulan setelah Amazon meluncurkan Echo, yang dijual di sana seharga 149,99 pound sterling (setara Rp 2,5 juta).



ANTARA