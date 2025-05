TEMPO.CO, Jakarta - PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (Emtek) milik keluarga Sariaatmadja terus bergeliat menambah portofolionya di ranah bisnis digital. Terbaru, Emtek melalui anak usahanya PT Kreatif Media Karya (KMK Online) yang dipimpin oleh Adi Sariaatmadja, generasi kedua pendiri Emtek, membesut Oto.com, situs iklan online untuk jual beli kendaraan bermotor. Oto.com yang juga tersedia dalam aplikasi iOS dan Android itu memberi keleluasaan bagi penggunanya untuk membandingkan model kendaraan, serta menyediakan informasi terkini tentang model mobil/motor, yang baru diluncurkan, penyesuaian harga, dan berbagai update dari industri otomotif.



KMK Online meluncurkan Oto.com dengan menjalin kerja sama dengan CarBay Pte Ltd., anak usaha dari Girnar Software Private Limited, (Girnar) perusahaan iklan baris otomotif online asal India. Melalui kerjasama yang menelan investasi USD 25 juta ini, CarBay akan memiliki 70% saham patungan dan KMK Online akan memiliki 30% saham.



Dari kiri ke kanan: Mohit Yadav (CEO Oto.com), Adi Sariatmadja (Presiden Direktur PT Kreatif Media Karya/KMK Online), Amit Jain (CEO Girnar Software) dan Sutanto Hartono (COO PT Elang Mahkota Teknologi Tbk/Emtek),



Sutanto Hartono,Chief Operating OfficerEmtek, memaparkan, kehadiran Emtek melalui KMK Online di bisnis otomotif akan menguatkan KMK Online sebagai perusahaan digital media. “Keluarga besar Emtek memiliki anggota baru. Saat ini kami telah memiliki 15 perusahaan dengan 21 produk. Kehadiran Oto.com sangat penting karena semakin memperkuat pilar KMK Online. Selain itu, otomotif merupakan bagian penting dalam kehidupan dan itu sudah terbukti di dunia,” ujar Sutanto dalam acara peluncuran Oto.com yang digelar pada Rabu silam (28/9) di SCTV Tower, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan.



Mohit Yadav, CEO Oto.com, pun menyampaikan optimismenya atas kerjasama ini. “Kehadiran Emtek akan mempertegas posisi kami dan memperluas basis pemirsa kami. Dengan keahlian teknologi kami dan jaringan luas Emtek, kami yakin bahwa Oto.com akan memimpin pasar portal otomotif di Indonesia,” ujar Mohit, sapaannya.



Demikian pula dengan Adi Sariaatmadja, Presiden Direktur KMK Online, yang sangat antusias dalam menanggapi peluncuran Oto.com. “Oto.com memberi keleluasaan kepada konsumen untuk menelusuri konten dalam jumlah besar tentang semua model kendaraan, yang ditawarkan di Indonesia, sehingga memungkinkan dan memudahkan mereka menemukan kendaraan tepat guna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Alat pencarian kendaraan revolusioner ini adalah langkah besar menuju ekosistem iklan baris otomotif di Indonesia,” Adi menguraikan.



Diferensiasi



Sejumlah fitur unggulan pun digadang-gadang sebagai kelebihan Oto.com. Di antaranya kemampuan Oto.com dalam menyuguhkan tampilan interior dan eksterior mobil 360 derajat. Dengan fitur ini, pengunjung melalui komputer maupun ponsel pintar mereka bisa melihat mobil yang diinginkannya secara menyeluruh dan memutar untuk melihat seluruh lekuk sudutnya. Begitu pula bagian interiornya yang bisa dilihat secara lengkap dan tuntas. Ada pula fitur untuk mendengarkan deru mesin mobil seiring laju pedal gas yang ditekan semakin dalam hanya dengan menyentuh layar ponsel.



Selain itu, fitur virtual dealers diyakini akan memberikan manfaat penghematan waktu yang signifikan bagi pencari mobil yang enggan atau terkendala waktu untuk mendatangi setiap dealer mobil yang diminati. Melalui fitur tersebut, tampilan dealer luar dan dalam bisa dilihat menyeluruh dari berbagai sudut.



Bagi dealer atau penjual mobil, Oto.com juga memberikan fitur pra penjualan dan purna jual. Di antaranya dengan melengkapi aplikasi Oto.com dengan fitur brosur digital, riwayat booking, update fitur dan berita, pemberitahuan konten, serta informasievent dan komunitas. Adapun fitur purna jual yang tersedia antara lain informasi perbandingan asuransi lengkap dengan harga dan skema pembayaran, servis dan perawatan, aksesoris mobil dan lain sebagainya.



Tak hanya memanjakan dealer mobil baru. Oto.com juga memudahkan penjual mobil bekas baik dealer maupun perseorangan kemudahan untuk mengunggah mobil bekas hanya dalam 3 langkah mudah, serta mengatur leads untuk semua mobil yang diunggah, dan mendapat laporan performa yang disesuaikan dan mudah dimengerti.



Berbagai keunggulan tersebut pun sudah dibuktikan oleh prinsipal mobil di India. Mohit menjelaskan, salah satu prinsipal mobil di India, Renault, bahkan mampu menjual hingga 25 ribu unit mobil dalam 100 hari melalui Oto.com. Padahal penjualan tahunan Renault di India sebesar 300 ribu unit. Artinya, Oto.com mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi prinsipal mobil tersebut.





Strategi Bersaing



Memang, berbagai keunggulan di atas kertas tidak akan ada artinya jika perusahaan tidak memiliki strategi bersaing yang mumpuni. Untuk urusan satu itu, Sutanto mengaku telah menyiapkan berbagai amunisi untuk bersaing. Di antaranya dengan menggencarkan pemasaran digital serta lini bawah. “ Kami punya track recordpelucuran sejumlah apliaksi sebelumnya yang dijalankan dengan sukses. Kami yakin akan mampu mengulangi kesuksesan itu untuk Oto.com,” ujar Sutanto.



Selain itu, bisnis media yang dimiliki oleh Emtek juga akan dikerahkan untuk memopulerkan Oto.com. Adapun sejumlah media yang akan membantu melejitkan Oto.com yakni SCTV, O Channel, Indosiar dan juga Nex Media. Ditambah lagi BlackBerry Messenger yang kini hak pengelolaannya di bawah KMK Online akan diberdayakan untuk menopang Oto.com. “ BBM akan menginkorporasi Oto.com dan akan menjadi salah satu elemen page discovery Oto.com,” kata Sutanto.



Adapun bagi dealer, menurut Sutanto, berbagai model bisnis akan diterapkan untuk mengalirkan pendapatan bagi Oto.com. Di antaranya melalui pemasangan iklan, pay per click atau share penjualan. Meski demikian, Mohit menambahkan, bahwa untuk penjual mobil bekas baik dealer maupun pribadi akan dibebaskan dari berbagai biaya. “ Untuk sekarang it’s totally free untuk penjual mobil bekas,” tegas Mohit.



Mohit melanjutkan, pasar otomotif Indonesia memang sangat menggiurkan, itu sebabnya Girnar tertarik menggarapnya dengan menggandeng KMK Online. Produk domestik bruto (PDB) yang terus meningkat, menurut Mohit, lebih lanjut akan mendorong pertumbuhan penghasilan yang siap dibelanjakan dari masyarakat kelas menengah Indonesia. Hal tersebut akan mendorong masyarakat Indonesia untuk meningkatkan status dengan memiliki kendaraan pribadi.



Ditambah lagi peningkatan penetrasi internet dan telepon selular di Indonesia membuat orang menyediakan lebih banyak waktu untuk berselancar di dunia maya. Hal ini turut mendorong orang untuk mencari kendaraan pribadi yang mereka butuhkan melalui internet. “Kombinasi dari demografi aspiratif, indikator baik ekonomi, peningkatan penetrasi Internet dan posisi kunci Indonesia di Asia, membuat pasar Indonesia menjadi menarik dan penting untuk Girnar,” tegas Mohit.



Girnar sendiri merupakan perusahaan yang hobi menelurkan portal khusus otomotif dan berbagai pernak-perniknya, seperti, TyreDekho.com dan TrucksDekho.com. Girnar sendiri berekspansi secara internasional pada 2015 melalui CarBay.com, portal otomotif di beberapa negara di Asia dan Timur Tengah. Saham Girnar Soft antara lain dimiliki Google Capital, Sequoia Capital, Hillhouse Capital, Tybourne, HDFC Bank, Times of India Group dan Ratan Tata.

SWA