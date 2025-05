Hacker Bisa Kontrol Siri dari Jarak 5 Meter

TEMPO.CO, Paris - Sekelompok peneliti Prancis membuat penemuan yang membuktikan bahwa Siri akan mematuhi perintah hacker yang berbicara kepadanya. Modusnya, diam-diam si hacker mentransmisikan perintah melalui radio dari jarak 4,8 meter.



Sepasang peneliti di ANSSI, badan pemerintah Prancis yang menangani keamanan informasi, menunjukkan mereka dapat menggunakan gelombang radio untuk memicu perintah suara ke ponsel Android atau iPhone yang memiliki Google Now atau Siri sedang aktif, jika ia juga memiliki sepasang headphone dengan mikrofon terpasang ke jack-nya.



Mereka menggunakan kabel headphone sebagai antena, memanfaatkan kabel untuk mengkonversi gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik yang muncul ke sistem operasi ponsel menjadi audio dari mikrofon pengguna.



Seorang hacker bisa menggunakan serangan radio itu untuk memberi tahu Siri atau Google Now untuk membuat panggilan dan mengirim teks, memutar nomor hacker untuk mengubah ponsel menjadi sebuah perangkat penyadap, mengirim browser ponsel ke situs malware, atau mengirim pesan spam dan phishing melalui e-mail, Facebook, atau Twitter.



"Peluang merangsang sinyal parasit ke perangkat perintah suara ini dapat meningkatkan dampak keamanan," ujar dua peneliti Prancis, José Lopes Esteves dan Chaouki Kasmi, dalam sebuah makalah yang diterbitkan oleh IEEE.



"Langit adalah batas di sini. Semua yang dapat Anda lakukan melalui antarmuka suara, dapat Anda lakukan dari jarak jauh dan diam-diam melalui gelombang elektromagnetik," ujar Vincent Strubel, direktur kelompok riset mereka di ANSSI.



Hasil penelitian mereka--yang pertama kali disajikan pada The Hack dalam konferensi Paris selama musim panas tapi kurang mendapat perhatian situs luar Prancis--menggunakan koleksi peralatan yang relatif sederhana.



Ia menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan laptop yang menjalankan software open-source GNU Radio, radio USRP, amplifier, dan antena. Dalam bentuk terkecil, yang menurut para peneliti bisa muat di dalam tas ransel, alat mereka memiliki jangkauan sekitar 6,5 kaki (1,98 meter).



Dalam bentuk yang lebih kuat yang membutuhkan baterai yang lebih besar dan hanya muat di dalam mobil atau van, para peneliti mengatakan mereka bisa memperluas jangkauan serangan untuk lebih dari 16 kaki (4,87 meter).



Perintah suara diam-diam itu itu memiliki keterbatasan pokok, yaitu hanya bekerja pada ponsel yang memiliki headphone didukung microphone atau earbuds yang terpasang.



WIRE | ERWIN Z