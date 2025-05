Hacker Carbanak Curi Rp 12 Triliun dalam Dua Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Kaspersky Lab, Interpol, Europol, dan otoritas dari berbagai negara bekerja sama untuk mengungkap tindak kriminal perampokan dunia maya. Hasilnya: uang sejumlah US$ 1 miliar atau sekitar Rp 12,7 triliun dicuri dalam waktu sekitar dua tahun dari berbagai lembaga keuangan di seluruh dunia.



Para ahli melaporkan perampokan ini dilakukan geng kriminal dunia maya multinasional Carbanak yang tersebar di Rusia, Ukraina, dan negara lain di Eropa, serta dari Cina. Mereka menyerang hingga seratus bank, sistem e-payment, dan lembaga keuangan lainnya di sekitar 30 negara.



"Perampokan bank ini sangat mengejutkan. Perampokan cyber yang sangat licin dan profesional,” kata Sergey Golovanov, Principal Security Researcher di Kaspersky Lab Global Research and Analysis Team, dalam rilis yang diterima Tempo, Senin, 17 Februari 2015. Serangan tersebut masih tetap aktif.



Menurut data Kaspersky Lab, target Carbanak termasuk organisasi keuangan di Rusia, Amerika Serikat, Jerman, Cina, Ukraina, Kanada, Hong Kong, Taiwan, Rumania, Prancis, Spanyol, Norwegia, India, Inggris, Polandia, Pakistan, Nepal, Maroko, Islandia, Irlandia, Republik Cek, Swiss, Brasil, Bulgaria, dan Australia.



Diperkirakan ini adalah jumlah terbesar yang diraih dengan meretas bank-bank dan berhasil mencuri sampai US$ 10 juta setiap serangan. Rata-rata, setiap perampokan bank memerlukan waktu 2-4 bulan, dari menginfeksi komputer pertama pada jaringan perusahaan bank hingga membawa lari uang yang dicuri.



Para penjahat cyber, kata dia, memulai pencurian dengan mendapatkan cara untuk masuk ke komputer karyawan melalui spear phishing, yakni menginfeksi korban dengan malware Carbanak. Mereka kemudian dapat melompat ke jaringan internal dan melacak komputer administrator untuk melakukan pengamatan video.



Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat dan merekam segala sesuatu yang terjadi pada layar komputer staf yang melayani sistem transfer tunai. Dengan cara ini, para penjahat harus tahu setiap detail pekerjaan pegawai bank dan mampu meniru aktivitas staf untuk mentransfer dan mencairkan uang.



"Serangan-serangan ini sekali lagi menggarisbawahi fakta bahwa para penjahat akan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem apa pun,” kata Sergey.



MARTHA WARTA SILABAN