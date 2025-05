TEMPO.CO, Mountain View - Google menunjuk pendiri VMware, Diane Greene, menjalankan bisnis cloud. Langkah itu menyusul upaya CEO Google Sundar Pichai untuk mendorong bisnis Google di pasar yang tumbuh cepat.



Pichai telah menjadikan penjualan ruang penyimpanan awan ke perusahaan sebagai prioritas pertumbuhan bagi perusahaan untuk menghadapi pesaing, seperti Amazon dan Microsoft.



"Setiap bisnis di dunia akan berjalan di awan pada akhirnya," kata Pichai pada pengumuman pendapatan Oktober.



Bisnis cloud Amazon kini menjadi bisnis dengan pertumbuhan tercepat, sementara Microsoft mengandalkan komputasi awan untuk menebus perlambatan penjualan komputer pribadi.



Greene, mantan direktur Google selama tiga tahun, akan memimpin tim baru yang menggabungkan bisnis cloud perusahaan, termasuk Google for Work, Cloud Platform, dan Google Apps.



"Ini bukti bahwa Google ingin dianggap serius di awan dan mereka akan melakukan apa yang mereka bisa untuk membuat hal itu terjadi dan bahwa mereka bermaksud bersaing dengan (Amazon Web Services) dan Microsoft," ujar analis Monness, Crespi, Hardt, & Co Inc, James Cakmak.



Google, pada Kamis, 19 November 2015, juga mengatakan akan membeli startup Greene, Bebop Technologies Inc, sebuah platform pengembangan yang membantu membangun dan memelihara aplikasi perusahaan. Greene dan tim Bebop akan bergabung dengan Google setelah transaksi ditutup tahun ini.



Greene akan bertugas di direksi Google sebagai direktur nonindependen, kata perusahaan. Greene digantikan sebagai CEO VMware oleh mantan eksekutif Microsoft Corp Paul Maritz pada 2008.



NDTV | ERWIN Z