Hanya Apple yang Catatkan Peningkatan Penjualan PC pada 2015

TEMPO.CO, Los Angeles - Sebuah laporan baru mengungkap bahwa penjualan komputer pribadi mencatatkan angka terendah dalam tujuh tahun terakhir, sedangkan Apple menjadi satu-satunya perusahaan yang menjual lebih banyak PC sepanjang 2015 dibanding pada 2014.



Laporan tersebut mengutip kurangnya upgrade hardware, upgrade sistem operasi gratis, serta pergeseran ke tablet dan aksesori keyboard sebagai faktor penyebabnya.



Analisis penjualan PC 2015 oleh perusahaan riset pasar International Data Corporation menunjukkan penurunan pengiriman di seluruh dunia sebesar 10,6 persen dari kuartal keempat 2014 untuk periode yang sama pada 2015. Data tersebut tidak termasuk tablet atau aksesori keyboard (penurunan hanya 5 persen pada kasus ini).



Penurunan itu mengalahkan rekor sebelumnya, 9,8 persen pada 2013, dan menandai pertama kalinya pengiriman setahun penuh telah turun di bawah 300 juta unit sejak 2008. Apple merupakan satu-satunya perusahaan yang mencatatkan pertumbuhan di seluruh dunia, dengan peningkatan pengiriman 6,2 persen sepanjang 2015 dibanding pada 2014.



Adapun total pengiriman PC di AS menurun hanya 2,6 persen untuk tahun ini. Satu-satunya perusahaan yang mengalami pertumbuhan di AS tahun lalu adalah Lenovo—naik 8,1 juta pengiriman dari 7,1 juta pada 2014—dan Apple, dengan 8,3 juta pengiriman atau naik dari 7,9 juta pada 2014.



Secara keseluruhan, Lenovo dan Apple menempati peringkat ketiga dan keempat di AS, di belakang HP (1) dan Dell (2). Keduanya mencatatkan penurunan secara keseluruhan.



Lenovo tetap menjadi perusahaan teratas di seluruh dunia untuk pengiriman PC, meski mencatatkan penurunan 3,6 persen. Diikuti HP dan Dell, sedangkan Apple menggeser Acer Group di peringkat keempat.



Menurut IDC, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan pasar PC adalah siklus hidup yang lebih lama, persaingan dari perangkat mobile dan tablet, serta faktor-faktor luar, seperti melemahnya mata uang internasional dan kerusuhan sosial.



MASHABLE | ERWIN Z