Harga dan Spesifikasi 4 Tablet Baru Lenovo di MWC 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Lenovo meluncurkan empat tablet baru di ajang Mobile World Congress, yang tengah berlangsung di Barcelona, Spanyol, minggu ini. Keempat tablet itu adalah Lenovo Tab 4 8, Tab 4 8 Plus, Tab 4 10, Tab 4 10 Plus.



Menilik namanya, ini adalah empat tablet dengan dua variasi ukuran, yakni 8 inci dan 10,10 inci. Gawai ini akan dilepas dengan harga mulai dari US$ 109 atau sekitar Rp 1,44 juta.



Untuk keempat tablet ini, Lenovo menyertakan zona khusus anak-anak di dalamnya. Khusus Lenovo Tab 4 10 dan Tab 4 10 Plus bisa menjadi tablet 2-in-1 karena mungkinkan dihubungkan dengan keyboard bluetooth.



Berikut spesefikasi keempat tablet itu:



Lenovo Tab 4 8



Layar: 8 inci

Resolusi: 800x1280 pixels

Prosesor: 1.4GHz quad-core (Snapdragon 625)

RAM: 2 GB

Penyimpanan: 16 GB

Kamera: 5 MP (belakang), 2 MP (depan)

Sistem operasi: Android 7.0

Baterai: 4850mAh

Harga: US$ 109 (Rp 1,45 juta).



Lenovo Tab 4 8 Plus

Layar: 8 inci

Resolusi: 1200x1920 pixels

Prosesor: 2GHz octa-core

RAM: 4 GB

Penyimpanan: 64 GB

Kamera: 8 MP (belakang) dan 5 MP (depan)

Sistem operasi: Android 7.0

Baterai: 4850mAh

Harga: US$ 149 (Rp 1,98 juta).



Lenovo Tab 4 10



Layar: 10,10 inci

Resolusi: 800x1280 pixels

Prosesor: 1.4GHz quad-core

RAM: 2 GB

Penyimpanan: 16 GB

Kamera: 5 MP (belakang) 2 MP (depan)

Sistem operasi: Android 7.0

Baterai: 7000mAh

Harga: US$ 199 (Rp 2,6 juta).



Lenovo Tab 4 10 Plus

Layar: 10,10 inci

Resolusi: 1200x1920 pixels

Prosesor: 2GHz octa-core

RAM: 4 GB

Penyimpanan: 64 GB

Kamera: 8 MP (belakang) 5 MP (depan)

Sistem operasi: Android 7.0

Baterai: 7000mAh

Harga: US$ 249 (Rp 3,3 juta).



NDTV | CNET | NURDIN