TEMPO.CO, New York - Toko elektronik B & H mengungkap tanggal peluncuran dan harga untuk HTC One M9. Harga itu tercatat US$ 649 tanpa kontrak, sebanding dengan harga US$ 649,99 yang muncul awal bulan ini di situs online Best Buy. Versi handset yang dijual di B & H adalah model 32 GB perak/emas.



Untuk tanggal yang banyak dipertanyakan, HTC One M9 tampaknya akan diluncurkan pada 25 Maret. Tanggal itu tidak hanya tanggal ketika ponsel itu akan tersedia menurut B & H, tapi juga merupakan peringatan satu tahun peluncuran HTC One M8.



HTC One M9 dilengkapi dengan layar 5 inci dengan resolusi 1080 x 1920. CPU 64-bit octa-core 2GHz Snapdragon 810 dilengkapi dengan RAM DDR4 3GB dan memori internal 32GB. Bagi mereka yang membutuhkan memori tambahan dapat menggunakan slot microSD berkapasitas 128GB.



Sebuah kamera 20MP terdapat di bagian belakang. Sedangkan kamera menghadap ke depan adalah 4MP Ultrapixel yang ditemukan di bagian belakang HTC One (M8) dan HTC One (M7). Sebuah baterai 2840mAh mendukung telepon itu, dengan sistem operasi Android 5.0 dan Sense 7 terpasang.



Jika tanggal peluncuran ini benar, tampaknya HTC One M9 akan mengalahkan Samsung Galaxy S6 dan Samsung Galaxy S6 edge untuk urusan kantong konsumen. Model Samsung tersebut, yang kabarnya telah mendapatkan 20 juta pesanan sejauh ini, diperkirakan akan dirilis bulan depan.



ERWIN Z | PHONEARENA