Harga iPhone 8 dan iPhone X Mahal? Salahkan Samsung

TEMPO.CO, California - Ketiga seri iPhone terbaru, iPhone 8, 8 Plus, dan iPhone X, baru saja diluncurkan. Harganya? Seperti yang diprediksi sebelumnya, di atas US$ 700 untuk varian paling rendah iPhone 8, dan US$ 999 untuk varian paling rendah iPhone X, belum termasuk pajak masuk negara.



Analis KGI Securities, Ming-Chi Kuo, sebelumnya pernah menyebut mahalnya seri terbaru iPhone, khususnya iPhone X, lantaran pasokan komponen yang harus dibeli Apple dari Samsung. Yang paling mahal adalah layar OLED.



Harga layar tersebut, menurut dia, bisa mencapai US$ 130, atau setara dengan Rp 1,75 juta per unitnya. "Apple tak bisa berbuat banyak untuk menekan harga ini. Samsunglah yang punya hak paten OLED," ujar Kuo, seperti dikutip dari laman berita Mashable.



Lagipula, Kuo mengatakan, Apple bersepakat dengan Samsung untuk penyediaan layar OLED secara ekslusif untuk seri iPhone terbaru. Ekslusivitas ini bisa saja membuat Samsung mematok harga yang lebih tinggi.



Selain layar, menurut Kuo, yang membuat iPhone X mahal adalah fitur. Pembuatan fitur pengenalan wajah atau Face ID, menurut dia, dikenal cukup mahal. "Mendekati biaya produksi layar OLED," kata dia, tanpa menyebut angka detail.



Seri iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X (dibaca iPhone Ten) resmi dikenalkan Apple. Peluncuran ketiga ponsel ini digelar di Steve Jobs Theater yang berlokasi di Apple Park, Cupertino, California, pukul 12.00 waktu setempat, atau pukul 00.00 WIB. Ketiganya mengusung bodi kaca.



Layar iPhone 8 sebesar 4,7 inci dan iPhone 8 Plus 5,5 inci. Sedangkan iPhone X memiliki layar 5,8 inci tanpa bezel, tanpa tombol Home, dengan teknologi layar OLED.



Soal kamera, ketiganya mengusung besaran resolusi 12 megapiksel. Untuk iPhone 8 Plus dan iPhone X punya kamera ganda yang dilengkapi dengan soft flash. Untuk otak, seperti yang dikabarkan sebelumnya, ketiga ponsel memakai chipset A11 Bionic, 25 persen lebih cepat ketimbang A10. Juga, koneksi Bluetooth 5 dan fitur wireless charging.



Kapan tersedia? Untuk seri iPhone 8 sudah bisa dipesan per 15 September mendatang dan baru dijual luas pada 22 September mendatang. Tersedia tiga varian warna: silver, gold, dan space gray.



Adapun iPhone X baru masuk pre-order pada 27 Oktober mendatang dan dipasarkan secara global pada 3 November. Ponsel ini tersedia dalam dua varian warna: silver dan space gray.



Berapa harganya? Ketiga seri ponsel ini masing-masing memiliki tiga varian kapasitas internal, yakni 64 gigabita dan 256 gigabita. Berikut daftar harganya, belum termasuk pajak masing-masing negara:



1. iPhone 8

- 64 gigabita: US$ 699, setara dengan Rp 9,5 juta.

- 256 gigabita: US$ 849, setara dengan Rp 11,5 juta.



2. iPhone 8 Plus

- 64 gigabita: US$ 799, setara dengan Rp 10,7 juta.

- 256 gigabita: US$ 949, setara dengan Rp 12,8 juta.



3. iPhone X

- 64 gigabita: US$ 999, setara dengan Rp 13,5 juta

- 256 gigabita: US$ 1.149, setara dengan Rp 15,5 juta.



