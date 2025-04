Harga iPhone Bisa Tembus Rp 59 Juta Jika Diproduksi di AS

TEMPO.CO , Jakarta - Rencana memproduksi iPhone sepenuhnya di Amerika Serikat diperkirakan akan menaikkan harga jual perangkat tersebut secara signifikan. Menurut Dan Ives, kepala riset teknologi di Wedbush Securities, iPhone buatan AS dapat dibanderol sekitar US$ 3.500, atau sekitar Rp59 juta dengan kurs hari ini.

Produksi iPhone di AS juga akan menghadapi tantangan besar dalam hal logistik dan skala jika diproduksi di AS. Selama ini Apple mengandalkan ratusan pemasok dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan komponen. Jika proses manufaktur dipusatkan di AS, maka biaya pengiriman komponen serta bea masuk yang dikenakan pada suku cadang impor akan menambah ongkos produksi secara signifikan.