TEMPO.CO, Jakarta - Google hari ini resmi berstatus dewasa. Mesin pencarian nomor satu di dunia ini pada September 2016 resmi berumur 18 tahun.



Google berulang tahun tepat pada 27 September. Tepat pada hari kelahirannya, Google memasang animasi doodle bernuansa ulang tahun dengan aneka balon, topi, dan tali berwarna-warni khas Google. Animasi doodle pada hari ulang tahunnya tersebut adalah karya animator doodle, Gerben Steenks, seperti dilansir melalui Google.com, Selasa, 27 September 2016.



Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada 1998. Ide mendirikan Google ini mulai muncul sejak 1996 sebagai bagian dari proyek riset Stanford University.



Ketika itu, Page dan Brin memiliki ide untuk membuat sebuah mesin pencari yang akan membuat peringkat halaman berdasarkan berapa banyak situs lain terhubung dengan situs mereka, dibandingkan format lain yang pada saat itu memakai seberapa sering istilah pencarian muncul di halaman.



Setelah 18 tahun kehadirannya, Google kini menjadi salah satu perusahaan paling kuat di dunia. Perusahaan ini memiliki nilai tertinggi kedua setelah Apple dengan nilai kapitalisasi US$ 541 miliar.



Saat ini, Page dan Brin tercatat sebagai orang paling kaya di dunia urutan ke-12 dan 13 oleh Forbes. Masing-masing pendiri Google tersebut memiliki kekayaan sebesar US$ 35,2 miliar atau sekitar Rp 475 triliun dan US$ 34,4 miliar atau setara Rp 464 triliun.



Akhir 2015, Google memisahkan usahanya di bawah payung perusahaan induk bernama Alphabet. Induk usaha ini memperluas divisinya dengan mengembangkan mobil tanpa pengemudi dan unit robotika, anak cabang dari Boston Dynamics. Perubahan ekspansi bisnis yang dilakukan pendirinya ini terlihat menjauh dari bisnis harian Google.



THE TELEGRAPH | MAYA NAWANGWULAN