TEMPO.CO, Palo Alto - Perusahaan data perdagangan digital Slice Intelligence memperkirakan hampir satu juta orang melakukan preorder Apple Watch di Amerika Serikat pada hari pertama, 10 April 2015.



Menurut laporan Slice pada Minggu, 12 April 2015, yang didasarkan pada data e-receipt yang diperoleh langsung dari konsumen, 957 ribu orang melakukan preorder jam itu pada Jumat, dengan 62 persen melakukan pembelian untuk varian termurah, Apple Watch Sport. Rata-rata setiap pembeli memesan 1,3 jam tangan dan menghabiskan US$ 503,83 per jam tangan.



Konsumen yang membeli Apple Watch Sport menghabiskan US$ 382,83 per jam tangan dan mereka yang memesan Apple Watch rata-rata menghabiskan US$ 707,04. Laporan ini tidak menyebutkan varian paling mahal, Apple Watch Edition.



Apple Watch hadir dalam dua ukuran–dengan casing 38 mm dan 42 mm. Menurut Slice, 71 persen konsumen memilih casing yang lebih besar. Untuk pemilihan warna, 40 persen pembeli memilih casing aluminium Space Gray, diikuti stainless steel 34 persen, aluminium Silver 23 persen, dan stainless steel Space Black sebesar 3 persen.



Gelang jam yang paling populer secara keseluruhan adalah gelang Black Sport dengan 49 persen pembeli memesan varian itu.



Laporan itu juga menggali sedikit soal penjualan Macbook baru Apple, yang juga membuka preorder Jumat. Diperkirakan 48.000 MacBook dijual secara online dengan Space Gray menjadi warna yang paling populer, dipilih 58 persen pemesan, diikuti oleh varian Gold pada 36 persen.



Angka-angka ini tidak resmi dan berdasarkan data e-receipt dari 9.080 pembeli, yang berarti mereka bisa mengubah data preorder karena beberapa margin. Apple biasanya merilis data penjualan setelah seminggu atau dua pekan pertama, terutama jika penjualannya bagus.



Penjualan Apple Watch secara resmi dimulai pada 24 April di sembilan negara, yaitu Australia, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, Hong Kong, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.



