TEMPO.CO, Jakarta - Produk Manager Astrindo Senayasa, Distributor Sennheiser Indonesia, Tino Martinus mengatakan produk headphone termahal Sennheiser, Orpheus, bakal segera memasuki Indonesia. Headphone itu merupakan generasi kedua Orpheus yang diberi nama Sennheiser HE 1060/HEV 1060. Untuk produk ini harga termahalnya adalah Rp 768 juta.



"Kami belum tahu persis, tapi kemungkinan akan masuk ke Indonesia tahun 2016," kata Tino di Comma Co-Working Space, Jakarta, Rabu, 25 November 2015. Orpheus pendahulunya hanya diproduksi 300 unit per tahun. Untuk generasi terbaru ini belum diketahui jumlah produksinya.



Orpheus disebutkan hanya diproduksi oleh pabrik Sennheiser di Jerman dan bukan pabrikasi mereka yang berlokasi di Cina.



Produk termahal milik Sennheiser ini juga belum diketahui akan dijual berapa unit di Indonesia. Namun Tino mengaku kuartal pertama 2016, penggemar berat headphone Sennheiser dapat segera memilikinya.



Marketing Executive Sennheiser Asia Ada Yen mengatakan saat ini perangkat audio Sennheiser HE 1060/HEV 1060 merupakan produk paling premium dengan harga sangat tinggi. Ia meyakini kualitas yang diberikan HE 1060/HEV 1060 adalah kualitas terbaik dari perusahaan asal Jerman ini.



Ada Yen meyakinkan Orpheus akan menawarkan kualitas audio yang sangat jernih baik dalam penggunaan volume kecil maupun besar. Saat ini produk tersebut bisa diperoleh melalui situs belanja online eBay. Perangkat audio ini dilengkapi dengan amplifier dalam pembeliannya.



MAYA NAWANGWULAN