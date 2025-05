TEMPO.CO, San Francisco - Aplikasi dekorasi dan desain interior Houzz memenangi gelar aplikasi Android terbaik tahun ini. Google mengumumkan hal ini dalam Google Play Awards pertamanya di konferensi pengembang, Google I/O.



Sementara pada tahun-tahun sebelumnya Google mengumpulkan sejumlah besar daftar aplikasi terbaik, dalam Google Play Award kali ini mereka mengikuti model pemilihan Apple yang memilih pemenang di berbagai kategori.



Tapi, jika Apple memilih aplikasi terbaik untuk ponsel, tablet, dan jam pintar, bersama dengan pilihan seperti "paling inovatif", Google mengambil jalan yang agak berbeda. Perusahaan ini memilih 5 nominasi di 10 kategori dan tidak membedakan apakah aplikasi itu dibangun untuk tablet atau ponsel.



Google juga menominasikan aplikasi yang mencerminkan sekelompok pengembang yang mengambil keuntungan terbaik dari layanan Google, seperti "Pengguna Terbaik dari Layanan Google Play Game", serta mereka yang melakukan pekerjaan terbaik dalam menerapkan bahasa desain baru Google, Material Design.



Google juga tidak membatasi diri hanya satu kategori yang berfokus pada inovasi, melainkan memilih beberapa sudut—termasuk tidak hanya aplikasi "paling inovatif", tapi juga "Startup Menonjol" dan "Adopter Awal”.



Langkah itu mungkin dimaksudkan untuk memberi sinyal bahwa tidak semua aplikasi baru yang terbaik dan paling kreatif eksklusif untuk iOS atau diluncurkan di iOS pertama kalinya.



Aplikasi pemenang dipilih oleh panel ahli di Google, dan dinilai berdasarkan beberapa faktor, termasuk kualitas dan inovasi aplikasi. Untuk dapat dipertimbangkan, aplikasi itu harus telah diluncurkan atau memiliki update besar selama 12 bulan terakhir.



Houzz akhirnya memenangi gelar "Aplikasi Terbaik", mengalahkan BuzzFeed News, Colorfy, TuneIn Radio, dan Yummly.





Berikut ini daftar lengkap pemenang tahun 2016.



Aplikasi Terbaik: Houzz

Adopter Awal Terbaik: World Around Me

Aplikasi Keluarga Terbaik: Thinkrolls 2

Go Global Terbaik: Pokemon Shuffle Ponsel

Game Terbaik: Clash Royale

Paling Inovatif: NYT VR

Pengguna Material Design Terbaik: Robinhood

Indie Menonjol Terbaik: Alphabear

Pengguna Layanan Google Play Game Terbaik: Table Tennis Touch

Startup Menonjol Terbaik: Hopper



TECHCRUNCH | ERWIN Z.