TEMPO.CO, San Francisco - Akhir dari Nexus 9 sudah dekat. Pembuat perangkat asal Taiwan, HTC, telah menghentikan produksi tablet andalan Google itu. Demikian dikatakan juru bicara HTC, saat dimintai konfirmasi CNET, Rabu, 25 Mei 2016.



Perangkat itu telah ditarik dari toko Google Play bulan lalu, meskipun beberapa model dari Nexus 9 tetap dijual melalui website HTC.



Penghentian produksi Nexus 9 tanpa pengganti menggarisbawahi berkurangnya minat terhadap tablet “standalone” tradisional. Sebagai gantinya, ada Pixel C, yang dianggap sebagai perangkat hybrid yang berfokus pada produktivitas, sejalan dengan Surface Pro atau iPad Pro.



Nexus 9 tidak mendobrak seperti pendahulunya, tablet Nexus 7 dari Asus, yang memenangi pasar karena harga yang rendah, yakni US$ 199. Sedangkan Nexus 9 seharga US$ 399 dihadirkan sebagai tablet dengan fitur lengkap untuk bersaing dengan Apple iPad. Perangkat ini tetap menjadi salah satu tablet Android terbaik yang ada.



Perangkat ini tidak dihentikan karena alasan permintaan. HTC mengatakan telah menyelesaikan rangkaian produksi dari Nexus 9, yang memulai debutnya pada Oktober 2014.



CNET | ERWIN Z