HTC One M9 dan Samsung Galaxy S6 Hadir Bersamaan di AS

TEMPO.CO, Taipei - Tanggal 10 April akan menjadi hari yang sibuk bagi penggemar smartphone. HTC, Kamis, 26 Maret 2015, mengatakan smartphone premium terbarunya, HTC One M9, akan mendarat di operator dan toko retail Amerika Serikat pada 10 April.



Tanggal 10 April adalah hari yang sama dengan rencana Samsung untuk merilis Galaxy S6 dan Galaxy S6 Edge, dan Apple membuka pra-order untuk Apple Watch.



HTC mengatakan pada 27 Maret akan menjual versi unlocked dari One M9 seharga US$ 649, dengan pilihan opsi pembiayaan bebas bunga selama 12 bulan. Samsung sendiri belum mengumumkan harga untuk Galaxy S6 dan Galaxy S6 Edge.



Seperti pendahulunya, One M9 telah dipuji karena tampilan dan penggunaan bahan dari logam, bukan plastik, meskipun kritikus mengatakan desain itu tidak cukup berbeda dari M8 dan kualitas kameranya tertinggal.



Peluncuran One M9 terjadi saat Samsung telah meningkatkan kualitas smartphone terbaru andalannya, dan ketika iPhone 6 dan iPhone 6 Plus terus tampil semakin baik.



Pada 2014, HTC hanya menguasai 1,6 persen dari pasar global, turun dari 2,2 persen tahun sebelumnya dan puncaknya 8,8 persen pada 2011, menurut IDC. Perusahaan telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan selama dua kuartal terakhir saat pendapatan dan keuntungannya telah stabil.



ERWIN Z. | CNET