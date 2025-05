Huawei Bangun Pabrik di India

TEMPO.CO, New Delhi - Perusahaan teknologi komunikasi asal Cina, Huawei Technologies Co Ltd, mengumumkan pembukaan pabrik barunya di India. Pabrik berlokasi di Kota Chennai ini akan bekerja sama dengan produsen elektronik India.



"Hari ini, kami mengumumkan dimulainya pembuatan ponsel Honor kami di India dengan Flextronics. Ini menggarisbawahi komitmen jangka panjang kami dengan India," kata Jay Chen, Chief Executive Officer Huawei India, seperti dikutip melalui Businessstandart.com, Selasa, 27 September 2016.



Chen mengatakan Huawei berkomitmen menyediakan semua produk teknologi terbaru, termasuk 4G, 4G Plus, dan 5G, untuk pasar India. Di pabrik India, Huawei akan memproduksi ponsel pintar Honor dengan target produksi 3 juta unit hingga akhir 2017. Pabrik tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Oktober mendatang.



Pabrik baru ini juga akan menciptakan sekitar 10.500 lapangan pekerjaan. Hasil produksi pertama Huawei Chennai sendiri kabarnya akan siap dan tersedia pada Oktober tersebut.



Selain membangun pabrik, Huawei akan memperkuat jaringan servis di India dengan lebih dari 200 layanan servis dan 30 layanan servis eksklusif di seluruh wilayah. Huawei juga berencana membuat 45 experience center.



Huawei pun akan menambah sekitar 350 distributor dan kerja sama dengan 50 ribu toko retail hingga akhir 2016. Sebagai produsen ponsel ketiga terbesar di dunia, Huawei berkomitmen menjadi produsen terbesar kedua pada 2017.



"Kalau kami ingin tumbuh secara global, kami harus berfokus pada India," ujar P. Sanjeev, Vice President Sales (India Business Head for Huawei dan Honor Consumer Business). Ia menambahkan, Huawei akan menjual produk bermerek Huawei dan Honor di India melalui rekan penjualan offline.



Kemampuan produksi ini disebutkan akan ditingkatkan sesuai dengan permintaan yang ada. Pabrik di India ini kabarnya mempunyai kapasitas produksi hingga 10 juta unit.



Dalam hal kerja sama, Flextronics akan menyediakan layanan purnajual, distribusi ponsel ke peretail, dan menyediakan logistik untuk menjemput ponsel yang rusak dari tangan konsumen untuk diperbaiki.



