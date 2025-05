Huawei Catatkan Rekor Baru Penjualan P9 dan P9 Plus

TEMPO.CO, Beijing - Huawei mengumumkan pencapaian terbaru dari penjualan telepon seluler pintar P9 dan P9 Plus. Dua ponsel terbaru Huawei itu diklaim perusahaan berhasil mencapai pengiriman 2,6 juta unit selama dua bulan. Sejak diluncurkan pada 6 April atau enam pekan lalu, penjualan ponsel P9 dan P9 Plus diklaim berhasil mengungguli rekor penjualan ponsel pendahulunya, P8.



Perusahaan mencatat penjualan ponsel P9 di luar Cina meningkat 130 persen dibanding penjualan ponsel P8 pada kurun yang sama, seperti dilansir laman GSMArena.com, Kamis, 16 Juni 2016. Peningkatan penjualan terjadi di Prancis. Perusahaan mengklaim terjadi peningkatan hingga 1.000 persen pada penjualan P9 dibanding P8.



Bukan hanya di Prancis, peningkatan penjualan di kawasan Eropa juga terjadi di Polandia dan Finlandia. Huawei mencatatkan peningkatan 400 persen dibanding penjualan P8 tahun lalu. Kesuksesan juga diklaim Huawei terjadi di Inggris. Huawei mencatatkan peningkatan sebesar 300 persen terjadi di Inggris dibanding periode waktu yang sama tahun lalu.



Huawei melaporkan penjualan terbaik ponsel P9 dan P9 Plus terjadi di Cina, Prancis, Finlandia, dan Inggris. Ponsel P9 dan P9 Plus membuat Huawei berada di peringkat ketiga sebagai pembuat ponsel dengan penjual terbesar di dunia. Ponsel Huawei P9 dan P9 Plus merupakan ponsel pertama hasil kerja sama Huawei dengan Leica, produsen lensa kamera asal Jerman.



Kedua ponsel ini menawarkan keunggulan berupa dua kamera yang ditempatkan di sisi belakang sebagai kamera utama. Masing-masing kamera memiliki kemampuan pengambilan gambar 12 megapiksel dengan fungsi berbeda. Satu unit lensa kamera berfungsi mengabadikan obyek warna dan satu kamera lain berfokus pada pengambilan gambar hitam-putih.



Kedua kamera bekerja bersamaan untuk menciptakan hasil terbaik, baik saat cahaya cukup maupun saat cahaya rendah atau low light. Kedua kamera merupakan hasil kerja sama dengan Leica, spesialis lensa kamera asal Jerman. Tubuh kedua ponsel menggunakan material aluminium. Huawei melengkapi ponsel dengan sensor pemindai sidik jari.



Ponsel Huawei P9 memiliki ukuran layar 5,2 inci, sedangkan Huawei P9 Plus 5,5 inci. Ponsel Huawei P9 dilengkapi baterai berkapasitas 3.000 mAh dan konektor USB tipe-C. Sedangkan P9 Plus dibenamkan baterai berkemampuan 3.400 mAh.



