Huawei dan Anak Usaha Telkom Bangun Pusat Inovasi Bisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Huawei Technologies Co, Ltd (Huawei) dan Telekomunikasi Indonesia International (Telin), anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) Pusat Inovasi dan mengembangkan model bisnis baru yang akan digunakan untuk melayani pasar internasional.



Penandatanganan kerja sama itu dilakukan di tengah kegiatan CommunicAsia pada hari Rabu, 3 Juni 2015, di Singapura oleh Chief Marketing Officer (CMO) Telin, Natigor Sitorus, dan Tan Feng, Managing Director, Business Transformation, Huawei Core Network, Huawei Technologies Co.Ltd.



Dalam MoU itu, Huawei akan memberikan kontribusi berupa transfer keahlian di berbagai bidang teknologi serta menyiapkan sarana dan prasarana di pusat inovasi untuk membantu Telin dalam mengembangkan pangsa pasar internasional. Proyek ini akan mengimplementasikan teknologi Huawei “Communications as a Service (CaaS).”



“Teknologi Huawei CaaS akan membuka kapabilitas jaringan telekomunikasi untuk membuat konten aplikasi yang lebih baik dan mengembangkan basis pelanggan,” ujar Tan Feng dalam rilis yang diterima Tempo, Senin, 8 Juni 2015.



“Ini merupakan cara baru bagi operator untuk memanfaatkan jaringan infrastruktur guna menciptakan layanan, membuka pasar, dan menciptakan ekosistem baru dalam berbagai bidang seperti enterprises, pasar industri vertikal, Mobile to Mobile (M2M) dan lain sebagainya,” tambahnya.



"Ini merupakan kehormatan untuk bekerja sama dengan Huawei sebagai mitra Telin di bidang transformasi layanan untuk menjadi penyedia komunikasi Indonesia inovasi terdepan,” ujar Natigor Sitorus.



CaaS sangat membantu dalam menciptakan peluang bisnis baru dengan mengembangkan konten berbasis komunikasi dengan API/ SDK untuk menyatukan kapabilitas komunikasi segala perangkat, tidak hanya terbatas dari perangkat antar manusia (P2P/Person to Person), namun juga dari manusia ke perangkat (P2M/Person to Machine), dan antar perangkat (M2M/Machine to Machine) yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.



Termasuk dalam layanan CaaS adalah layanan premium yang bisa memenuhi ekspektasi layanan komunikasi yang diinginkan oleh pelanggan eksklusif, enterprises, dan korporasi. CaaS juga terkait dengan pengidentifikasian partner yang tepat dalam industri vertikal, menciptakan model bisnis baru, serta ekosistem untuk membawa layanan nilai tambah ke pasar baru.



ERWIN Z