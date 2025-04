Huawei Gelar UGM - Huawei Tech Day

TEMPO.CO, Yogyakarta - Yogyakarta - PT Huawei Tech Investment (Huawei Indonesia) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM), menyelenggarakan kegiatan UGM–Huawei Tech Day bertemakan “Technology for Social Innovation” kemarin.

Aktivitas ini merupakan bagian dari program Huawei SmartGen, di mana Huawei mengunjungi berbagai universitas untuk berbagi pengetahuan tentang teknologi terkini di industri Teknologi Informasi and Komunikasi (TIK), solusi digital, serta gaya hidup dan tren masa depan yang berkaitan dengan teknologi.



Baca: Huawei Berambisi Pimpin Perkembangan 'Intelligent World'

“Kami menyambut baik inisiatif Huawei untuk bekerja sama dengan UGM sebagai mitra di bidang pendidikan melalui Program SmartGen, termasuk dengan terselenggaranya Tech Day 2017,” ujar Paripurna P. Sugarda, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Universitas Gadjah Mada, dalam sambutannya.

“Inisiatif Huawei ini merupakan bentuk nyata dukungan industri terhadap upaya UGM untuk mewujudkan socio entrepreneur university dengan membantu UGM untuk mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar industri dan lebih awal mengetahui permasalahan industri, mendapatkan informasi terbaru mengenai inovasi teknologi di industri, dan juga menyampaikan inovasi terkini yang telah dilakukan oleh kampus,” tambah Dr. Paripurna.

Dalam acara ini, Basuki Yusuf Iskandar, Kepala Badan Penelitian and Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga memberikan presentasi khusus mengenai teknologi 5G di Indonesia. Lebih dari 300 mahasiswa menghadiri acara Tech Day yang diadakan di gedung Grha Sabha Pramana, UGM.

Program SmartGen merupakan inisiatif dari Huawei untuk mengembangkan kemampuan talenta muda Indonesia di bidang TIK melalui kerja sama dengan tujuh universitas terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Telkom (Tel U), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk lima program, yaitu Tech Day, Huawei Experience Day, Smart Campus Consultancy, Seeds for the Future, dan Student Internships.

Acara Tech Day yang memiliki tema berbeda untuk setiap universitas melibatkan sejumlah pembicara ahli, baik dari Huawei maupun universitas. Untuk UGM – Huawei Tech Day, Huawei mengusung Technology for Social Innovation sebagai temanya, mengingat bahwa teknologi TIK yang maju dapat membantu Indonesia untuk mengembangkan talenta manusia di bidang TIK.



Baca: Huawei Koleksi 62.519 Paten Teknologi Komunikasi - TEMPO.CO ...

Pada acara UGM – Huawei Tech Day ini, Huawei juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti wawancara langsung dengan Huawei untuk program rekrutmen dan magang.

“Acara UGM – Huawei Tech Day ini merupakan kegiatan pertama yang kami laksanakan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman untuk Program SmartGen bersama tujuh universitas terkemuka di Indonesia pada tanggal 27 Maret 2017 lalu,” ujar Selina Wen, Director of Public Affairs and Communication, Huawei Indonesia.

“Setelah acara ini, kami berharap rekan-rekan mahasiswa dapat pulang ke rumah dengan pengetahuan yang lebih banyak dan ide-ide cemerlang yang dapat dikembangkan di kemudian hari,” tambah Selina.

ERWIN Z