Huawei Luncurkan Honor Note 8, Ini Spesifikasinya

TEMPO.CO, Beijing -Honor Note 8 telah resmi diluncurkan Senin, 1 Agustus 2018, di Cina, seperti yang dijanjikan sekitar seminggu yang lalu. Phablet premium dari Huawei ini bergabung dengan Xiaomi Mi Max dan Lenovo Phab 2 Pro di area di mana 'telepon' mulai kehilangan pijakan dan beralih ke 'tablet'.



Honor Note 8 selebar 6,6 inci lebih besar dari dua pesaingnya itu sekitar 0,2 inci diagonal, dan Huawei telah memilih 1.440 x 2.560 piksel sebagai resolusinya yang menghasilkan kerapatan piksel 443ppi menurut perhitungan mereka.



Huawei cenderung memilih chipset sendiri untuk mendukung andalan barunya ini, yaitu Kirin 955. Ini berarti CPU octa-core dengan konfigurasi 4xCortex-A72 + 4xCortex-A53 dan GPU Mali-T880 MP4. Note 8 memiliki 4GB RAM, dan pilihan penyimpanan 32/64/128GB dengan 23/52/110GB tersisa untuk pengguna.



Kamera utamanya adalah 13MP, dengan fitur optical image stabilization, tapi merekam video masih pada 1080p. Di bagian depan ada kamera selfie 8MP.



Honor Note 8 memiliki slot dual-SIM hybrid, yang dapat menampung kartu NanoSim, atau satu nanoSIM dan kartu microSD, tetapi jika Anda berencana untuk menggunakan kedua kartu SIM, setidaknya Anda dapat memilih untuk versi yang memiliki kapasitas penyimpanan lebih tinggi. Selain itu, hanya salah satu kartu SIM yang dapat memanfaatkan jaringan 4G/3G, yang kedua terbatas pada 2G.



Anda mendapatkan dual-band Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS/GLONASS/Beidou dan Bluetooth v4.2, tapi tidak mendukung NFC atau MHL untuk output video kabel. Port pada bagian bawah adalah USB Type-C, tapi hanya sesuai dengan spesifikasi USB 2.0.



Perangkat ini memiliki baterai 4.500mAh dan berukuran 178,8 x 90,9 x 7.18mm, sedangkan beratnya 219g. Phablet ini menjalankan Android 6.0 Marshmallow.

Honor Note 8 dapat dipesan mulai hari ini, dengan penjualan dimulai pada 9 Agustus. Harga mulai dari US$ 345 untuk varian 32GB, US$ 375 (64GB), dan model top 128GB akan dijual US$ 420.



GSMARENA | ERWIN Z