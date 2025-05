TEMPO.CO, Barcelona - Huawei baru saja mengumumkan perangkat 2-in-1 Windows 10 pertamanya di Mobile World Congress, Barcelona, bernama MateBook. Ini adalah tablet 12 inci yang dilengkapi casing keyboard serta memiliki daya tahan baterai yang lama dan layar yang besar.



Dengan kombinasi tepi perak dan putih, perangkat ini menampilkan wajah mengkilap sebagaimana dipopulerkan iPhone 6. Dengan tebal 6,9 mm, ia setipis iPhone 6. Layar 12 incinya menarik perhatian karena mendominasi wajah MateBook, yang merupakan 84 persen dari perangkat.



Dengan dukungan LCD beresolusi 2.160 x 1.440, meskipun bukan yang terbaik untuk format ini, teks dan foto terlihat tajam dan warna yang cerah.



MateBook ditujukan untuk produktivitas dan tampaknya memiliki jenis fitur serta pilihan yang diperlukan untuk seseorang yang ingin mendayagunakannya. Huawei mengatakan baterainya akan bertahan sampai 9 jam untuk pemutaran video atau sampai 13 jam penggunaan ringan.



MateBook berjalan pada edisi Home dan Pro Windows 10. Pelanggan akan memiliki pilihan prosesor Intel Core M3, M5, atau M7.



Fitur paling keren mungkin adalah Volume Rocker—Huawei telah menanamkan sensor sidik jari dari Mate 8 di dalamnya, sehingga membuka perangkat 2-in-1 ini akan memerlukan langkah lebih sedikit daripada perangkat serupa.



Pendukung produktivitas lain adalah pena digital yang menyertai MateBook. MatePen memiliki 2.048 tingkat sensitivitas tekanan, yang membuatnya sangat baik untuk tulisan tangan atau menggambar.



Ada dua tombol multi-fungsi di depan yang bertindak sebagai klik kiri atau kanan mouse ketika pena dekat dengan layar dan di kejauhan mereka bisa membuka aplikasi cepat atau mengontrol slideshow.



MateBook bergabung dengan Nexus 6P sebagai satu-satunya perangkat Huawei yang menawarkan USB Type-C. Untuk melayani pengguna yang mungkin tidak memiliki sejumlah besar perangkat dan kabel Tipe C, Huawei akan menjual adaptor dock yang terpisah—seperti yang dilakukan Dell tahun ini.



Perusahaan mengatakan dock, MatePen, dan MateBook akan dijual dalam bundel yang berbeda di berbagai daerah di seluruh dunia pada akhir tahun ini, dengan harga dari US$ 699 sampai US$ 1.599 untuk tablet. Keyboard, pena, dan dock akan dijual seharga US$ 129, US$ 59, dan US$ 89.



THE VERGE | ERWIN Z