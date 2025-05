Huawei Perkenalkan Jam Pintar Honor Band Zero

TEMPO.CO, Jakarta - Huawei, manufaktur gadget asal Cina, meluncurkan seri terbaru jam tangan pintar Honor Band Zero.



Ini dilakukan secara bertahap lewat jejaring sosial Twitter. Pada akhir bulan lalu, Huawei mengunggah foto dari Honor Band Zero.



"Jam ini memiliki bentuk yang bulat dengan cangkang metal," tulis situs Phone Arena, Rabu, 1 Juli 2015.



Jam tangan pintar berbentuk bulat telah diperkenalkan sebelumnya oleh pabrikan seperti Motorola dengan Moto 360 dan LG dengan seri G Watch R.



Jam tangan pintar Honor Band Zero memiliki tampilan visual yang mengkilap. Namun, meski terlihat premium, jam ini juga didukung teknologi yang memenuhi standar IP68.



Ini berarti jam tersebut memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap debu, air, dan substansi berbahaya.



Jam ini kemungkinan bakal menggunakan sistem operasi besutan Google, yaitu Android Wear.



Jam ini bakal ditawarkan pertama kali di Cina pada Agustus nanti. Ada tiga warna yang disiapkan, yaitu hitam, putih, dan beige (cokelat muda).



BUDI RIZA