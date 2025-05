Huawei Tak Akan Datangkan P9 Plus ke Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen telepon pintar asal Taiwan, Huawei, memutuskan tak akan meluncurkan ponsel pintar seri P9 Plus di Indonesia. Keputusan itu dibuat karena Huawei tak dapat memenuhi aturan pemerintah mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri dalam ponsel 4G.



"Kami tidak akan datangkan Huawei P9 Plus," kata Nuramin Senior Product Manager Huawei Indonesia pada acara peluncuran ponsel teranyar mereka Huawei P9 di Hotel Raffles Jakarta, Kamis 8 Desember 2016,



Ponsel dengan jaringan 4G yang dijual di Indonesia harus memenuhi aturan TKDN dengan memiliki unsur kandungan lokal sebesar 20 persen di tahun 2016. Ponsel 4G asing harus memenuhi kandungan lokal baik hardware, software ataupun pusat riset.



"Setelah ini kami akan fokus ke proyek berikutnya, yaitu abangnya atau P10," kata Nuramin.



Chief Operating Officer Huawei Consumer Business Group South Pacific Region Henry Hsu menambahkan Huawei P9 sendiri memang telat memasuki pasar Indonesia. Ponsel P9 sudah diluncurkan di pasar Global sejak April lalu, sedangkan Indonesia baru mendapatkannya pada Desember.



"Akan ada ponsel terbaru yang akan segera diluncurkan secara global dan sudah tak akan lama lagi," kata Henry. Ia berharap Indonesia akan turut menikmati ponsel generasi terbaru Huawei berikutnya lebih cepat dibandingkan keterlambatan yang dialami Huawei P9.



"Kami ingin konsumen saat ini bisa menikmati P9 dan ponsel generasi berikutnya nanti," tambah Henry.



Huawei memiliki dua varian pada ponsel seri P9. Ponsel tersebut adalah P9 dan P9 Plus.



Masing-masing ponsel memiliki kamera berkemampuan 12 megapiksel dengan fungsi berbeda. Satu unit lensa kamera berfungsi mengabadikan objek warna dan satu kamera lainnya berfokus pada pengambilan gambar hitam putih.



Kedua ponsel hanya dibedakan pada ukuran layar dan kemampuan baterai. Ponsel Huawei P9 memiliki ukuran layar sebesar 5,2 inci sedangkan Huawei P9 Plus berukuran 5,5 inci.



Ponsel Huawei P9 dilengkapi dengan baterai berkemampuan 3.000 mAh. Sedangkan P9 Plus dibenamkan baterai berkemampuan 3.400 mAh.



MAYA NAWANGWULAN