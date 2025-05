IDC: Penurunan Penjualan Komputer Tahun Ini Lebih Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Prospek penjualan komputer desktop dan laptop tampaknya masih suram tahun ini. Lembaga survei IDC merevisi proyeksi penurunan pengapalan produk komputer desktop dan laptop menjadi lebih besar, yaitu dari 3,3 persen menjadi 4,9 persen.



"Banyak yang harus dilakukan oleh manufaktur," kata Jay Chou, analis dari IDC, seperti dikutip ZDNet, Jumat, 13 Maret 2015.



Ini merupakan penurunan berturut-turut pada tahun kelima. Jika dihitung secara nilai, penurunan tersebut mencapai sekitar 6,9 persen pada tahun ini dari US$ 201 miliar atau sekitar Rp 2,650 triliun tahun sebelumnya.



Menurut IDC, angka penurunan ini bakal menjadi lebih besar pada 2019 dengan pangsa pasar hanya sekitar US$ 175 miliar atau sekitar Rp 2,312 triliun.



IDC mengumumkan ini bersamaan dengan revisi pendapatan secara signifikan oleh pabrikan prosesor terkemuka dunia: Intel. Kemarin, Intel memprediksikan pendapatannya menurun sebesar US$ 1 miliar.



Uniknya, meskipun penjualan komputer menurun, penjualan tablet tidak mengalami kenaikan sebagai kompensasinya.



Menurut Jay Chou, analis dari IDC, ini karena pabrikan komputer telah melakukan sejumlah perubahan desain dan fitur yang membuat komputer tetap bersaing dengan tablet.





CNET | BUDI RIZA