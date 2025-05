Iklan Bernuansa Musik dan Komedi Terpopuler di YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Google hari ini mengumumkan daftar iklan YouTube yang paling memberi kesan bagi masyarakat di seluruh Indonesia pada paruh kedua tahun 2015. Musik dan komedi adalah dua kategori yang paling memberikan kesan untuk penonton di Indonesia.



“Di YouTube, feedback akan langsung ada, dan hasil akan juga terlihat. Berbagai macam target iklan bisa dilakukan untuk semua segmen, dan ini tentu akan sulit bila di medium lain,” papar Tony Keusgen, Country Director di Google Indonesia, Selasa, 12 Januari 2016.



Merek Indonesia seperti Bukalapak berhasil meramu dengan baik bagaimana membuat konten video online dan membuat orang tersenyum. Iklan mereka terlihat sebagai sketsa absurd yang lucu dengan menampilkan citra perusahaan menghemat anggaran pemasaran (bahkan iklan mereka menampilkan CEO-nya bercelana pendek) setelah ada promosi diskon besar-besaran sewaktu kampanye Hari Belanja Online.



“YouTube adalah platform yang ideal menjangkau target yang tepat,” papar Bayu Syerli, Marketing Head di Bukalapak. “YouTube juga membuka ruang kesempatan untuk mengikutsertakan pemirsa kami yang merupakan hal yang paling berharga.”



Beberapa catatan dari iklan di YouTube adalah:

- 8 dari 10 penonton menghabiskan kurang lebih satu menit.

- Satu alasan mengapa masyarakat Indonesia rela menonton iklan-iklan ini adalah bagaimana iklan membawa kesan sesuai minat masyarakat. Terdapat 6 dari 10 iklan memiliki ciri Indonesia di dalam iklannya.

- Drama TV Korea dan K-Pop kini tren di Indonesia, jadi tidak mengherankan bila iklan Korea termasuk dalam dalam Top 10 ini.

- Sebuah kisah hebat, seperti yang diceritakan dalam video Traveloka tentang seorang anak laki-laki yang merindukan keluarganya, umumnya sebagai sebuah penarik minat penonton.



Berikut daftar iklan terpopuler periode semester kedua 2015:



No Judul

1 Oreo Penuh Keajaiban

2 Nestle KitKat - Mentok The Legend: Pendekar Golok Emas

3 Permohonan Maaf CEO Bukalapak.com

4 LINE: Let's Get Rich x KT48

5 Hewan lucu ini menjelajah berbagai hal dengan UC Browser!

6 Misteri Hilangnya Kompas TV x Raditya Dika

7 Samsung Galaxy Note5: Official Introduction

8 Emirates: #HelloJetman

9 K-FOOD Mini Drama: "Lunch

10 Traveloka: Kisah Tentang Bejo



