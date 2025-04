TEMPO.CO, San Fransisco - Facebook kini menjadi lebih bergantung pada pasar iklan online, sekalipun pesaingnya, Google, menemukan landasan baru keuangannya, yakni hardware dan software.



Belum lama ini Facebook melaporkan 98 persen dari pendapatan triwulanan-nya berasal dari iklan, naik dari 97 persen setahun sebelumnya dan 84 persen pada 2012. Pendapatan dari non-iklan anjlok menjadi US$ 175 juta pada triwulan pertama, juga dari US$ 181 juta yang dicapai setahun lalu.



Facebook sudah diingatkan mengenai bakal turunnya pendapatan non-iklan, dan ini hampir seluruhnya merupakan player video game pada komputer desktop yang terpangkas akibat migrasi game dari desktop ke smartphone.



Ketergantungan FB kepada iklan adalah keprihatinan lama dan kini saatnya mencari sumber pendapatan lain selain bisnis iklan intinya, kata Clement Thibault, analis senior pada Investing.com. "Kita harus ingat bahwa ini masih tetap bisnis baru. Ini bukan seperti bisnis gaya lama sehingga perlu segera bergeser," katanya seperti dikutip Reuters.



Pada Selasa lalu harga saham Facebook mencatat tingkat tertinggi US$ 153,60 per saham sebelum anjlok di US$ 150,85 per saham, hari ini.



Pengalaman FB ini berbeda terbalik dengan Google, di mana pemasukan dari non-iklan, seperti layanan awan dan ponsel pintar Pixel, mencatat kenaikan 49,4 persen menjadi SU$ 3,1 miliar pada triwulan pertama tahun ini. Sektor ini menyumbang 13 persen dari total pendapatan Google, padahal setahun lalu menyumbang 10 persen dari total pendapatan.



