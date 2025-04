TEMPO.CO, Seoul - LG bakal beralih dari layar LCD dan mendukung layar OLED untuk ponsel cerdas premium berikutnya, V30, menurut situs The Korea Herald, yang dikutip The Verge, Selasa, 16 Mei 2017.



Perubahan itu akan berlanjut dengan G7, penerus G6, tahun ini. Samsung telah lama menggunakan teknologi OLED untuk ponsel Android miliknya. Layar itu menawarkan warna yang lebih hidup dan warna hitam yang lebih dalam daripada layar LCD, yang saat ini digunakan oleh perangkat mobile Apple, HTC, dan LG.



Namun Apple dikabarkan akan membuat perubahan besar dengan menggunakan layar OLED untuk iPhone 8 yang akan datang pada musim gugur ini, sambil tetap menggunakan LCD untuk iPhone 7S dan 7S Plus yang diperkirakan akan diresmikan bersamaan. Google juga menggunakan OLED di ponsel Pixel buatan HTC.



Ponsel seri V LG dipasarkan sebagai perangkat prosumer, menawarkan berbagai alat pembuatan media yang memberi pemilik kontrol terperinci atas pengaturan kamera, kualitas video, dan sebagainya.



Tampilan baru yang lebih baik bisa menjadi salah satu cara utama untuk membedakan V30 dari G6 yang baru dirilis, yang meminjam banyak fitur V20. OLED juga penting untuk virtual reality dan platform Google Daydream. Laporan tersebut mematok rilis V30 untuk bulan September.



LG Electronics akan beralih ke LG Display untuk komponen OLED, dengan cara yang sama seperti Samsung memasarkan OLED-nya dari Samsung Display. “Sebagian besar layar OLED yang diproduksi pabrik Gumi E5 milik LG Display di paruh kedua akan digunakan untuk ponsel milik LG Electronics yang dimulai dengan V30,” kata seorang sumber kepada Herald.



Beberapa OLED yang diproduksi juga akan dipasok ke pembuat ponsel Cina yang menginginkan alternatif terhadap Samsung, perusahaan yang memproduksi sebagian besar layar ponsel OLED.



THE VERGE | ERWIN Z