Ikuti Tren, Mark Zuckerberg Beri Nama Pria untuk Putrinya

TEMPO.CO, Los Angeles - Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, kini resmi menjadi ayah dari seorang bayi perempuan. Zuckerberg dan Priscilla Chan menyambut anak pertama mereka dan mengumumkannya dalam sebuah surat indah untuk gadis kecil tersebut yang dipasang di Facebook.



Pasangan yang akan mengambil waktu rehat dua bulan bersama-sama untuk mengenal bayi baru mereka itu mengikuti tren memberi "nama anak laki-laki untuk anak perempuan" dengan nama Max.



Gadis kecil itu akan bersama mereka yang mengikuti tren ini, yaitu Maxwell Drew (putri Jessica Simpson), Frankie (putri Drew Barrymore), dan Wyatt (putri Ashton Kutcher dan Mila Kunis).



Selain itu, Zuckerberg dan Chan mengumumkan usaha baru mereka: Chan Zuckerberg Initiative, sebuah upaya penggalangan dana besar untuk mengubah dunia buat anak-anak di seluruh dunia.



Zuckerberg akan menempatkan 99 persen saham miliknya di Facebook Inc—saat ini ditaksir senilai US$ 45 miliar—dalam sebuah proyek filantropi baru yang berfokus pada potensi dan kesetaraan manusia.



Rencana yang diunggah ke laman Facebook sang pendiri dan bos media sosial ini telah mengundang lebih dari 823 juta "Like", termasuk dari penyanyi Shakira; mantan Gubernur California Arnold Schwarzenegger; dan Melinda Gates, istri pendiri Microsoft, Bill Gates.



Zuckerberg, 31 tahun, akan mengendalikan inisiatif baru ini bersama istrinya, Priscilla Chan, sembari tetap mengelola jejaring online terbesar di dunia itu. Dia menyatakan akan menjual atau memberikan US$ 1 miliar dalam bentuk saham setiap tahun untuk tiga tahun ke depan.



