TEMPO.CO, Berkeley - Para peneliti di University of California Berkeley telah mengembangkan algoritma yang memungkinkan robot untuk belajar dengan membuat kesalahan, seperti layaknya manusia.



Otak robot sangat berbeda dengan otak manusia, dan mengajar robot untuk melakukan tugas-tugas biasanya hanya soal menulis kode yang tepat. Ini mungkin terdengar mudah, tapi sebenarnya sangat sulit. Tanpa intuisi manusia, hal-hal seperti fleksibilitas dan menyesuaikan dengan kondisi perubahan menjadi hampir mustahil.



Sebuah tim peneliti di UC Berkeley telah menunjukkan sebuah robot yang bisa belajar melalui coba-coba (trial and error), sebagaimana manusia belajar. Ini merupakan langkah yang cukup besar ke depan di bidang kecerdasan buatan.



"Apa yang kami laporkan di sini adalah pendekatan baru untuk memberdayakan robot untuk belajar," kata Profesor Pieter Abbeel dari Departemen Teknik Elektro dan Ilmu Komputer UC Berkeley. "Kuncinya adalah, ketika robot dihadapkan dengan sesuatu yang baru, kami tidak perlu memprogram ulang."



Menurut dia, perangkat lunak yang sama persis, yang mengkode bagaimana robot bisa belajar, digunakan untuk memungkinkan robot itu mempelajari semua tugas-tugas berbeda yang diberikan.



Tim ini mengembangkan serangkaian algoritma yang memungkinkan robot Willow Garage PR2 bernama BRETT mempelajari serangkaian tugas motorik, seperti menempatkan penutup pada botol air atau merakit sebuah pesawat mainan, tanpa pengetahuan sekitar yang diprogram sebelumnya, dengan memungkinkannya melakukan trial and error. Hal ini dapat memungkinkan robot beroperasi secara efisien dalam lingkungan sedikit lebih kacau dibandingkan di pabrik atau laboratorium.



"Sebagian besar aplikasi robot dalam lingkungan terkendali, di mana benda-benda berada dalam posisi yang diprediksi," kata pemimpin proyek Trevor Darrell, Direktur Berkeley Vision and Learning Center.



ERWIN Z. | CNET