TEMPO.CO, Jakarta - Ajang pameran teknologi dan komunikasi Indocomtech 2016 resmi dibuka. Pameran yang bergerak pada bidang telekomunikasi, komputer, software, games, smartphone, produk elektronik, dan aksesori komputer serta smartphone ini akan diselenggarakan terhitung Rabu, 2 November, hingga Minggu, 6 November 2016.



"Pendapatan dari industri operator seluler, operator jaringan tetap, Telkom, Internet, dan lain sebagainya per tahun tumbuh 8 persen," kata Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, saat pembukaan BRI Indocomtech di Jakarta Convention Center, Rabu, 2 November 2016. Ia mengatakan, dalam setahun, industri ini bahkan dapat menghasilkan nilai sebesar Rp 200 triliun.



Angka tersebut, dikatakan Rudiantara, membuat angka pertumbuhan ekonomi bidang industri media dan telekomunikasi berada pada posisi kedua. Ajang pameran teknologi dan informatika ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia pada perangkat teknologi.



Dewan Pembina Apkomindo Frans Budi Pranata juga mengatakan pertumbuhan yang terjadi pada industri informasi dan teknologi membuktikan bahwa potensi pasar Indonesia pada bidang IT masih sangat menjanjikan. "Indonesia punya potensi besar," ujarnya.



Indocomtech ke-24 ini kembali digelar dengan peserta 300 ekshibitor. Para pengisi pameran diketahui bergerak pada bidang telekomunikasi, komputer, software, games, smartphone, produk elektronik, serta aksesori komputer dan smartphone.



Tahun ini, Indocomtech mengangkat tema “Gadget is Everywhere”, sejalan dengan perkembangan kebutuhan setiap individu akan perangkat mobile dalam aktivitas sehari-hari.



Indocomtech 2016 kembali disponsori penuh oleh Bank BRI. Bank BRI akan menawarkan beragam program potongan harga, cash back hingga Rp 1 juta pada tiap transaksi dengan kartu kredit BRI, luck dip, dan pembukaan aplikasi mobile. Lelang gawai juga akan dilakukan dengan melakukan transaksi minimal Rp 10 ribu.



Pameran akan digelar di Hall A, Prefunction Hall A, Hall B, Prefunction Hall B, Cendrawasih, dan Main Lobby Jakarta Convention Center.



MAYA NAWANGWULAN