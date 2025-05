Indocomtech Digelar 28 Oktober, Bertema Internet of Things

TEMPO.CO, Jakarta - Indocomtech, pameran teknologi informasi terbesar di Indonesia, akan kembali diselenggarakan pada 28 Oktober-1 November 2015 di Jakarta Convention Center.



Tahun ini merupakan tahun ke-23 penyelenggaraan pameran yang digawangi Yayasan APKOMINDO bekerja sama dengan PT Amara Pameran Internasional (API) tersebut.



Indocomtech 2015 akan menghadirkan The Internet of Things langsung dalam program Smart Home. Program ini akan menghadirkan teknologi rumah yang terkoneksi dengan Internet, sehingga kegiatan di dalam rumah pintar tersebut dapat dikontrol pemiliknya melalui sebuah gadget.



Selain itu, pada 28 Oktober 2015, Indocomtech akan melangsungkan Pop Conference, yang menghadirkan narasumber yang ahli dan berpengalaman merealisasi bentuk kreativitas mereka di bidang ICT dan e-commerce.



Bambang Setiawan, Project Director PT Amara Pameran Internasional (API), mengatakan Pop Conference merupakan salah satu program unggulan dalam Indocomtech kali ini.



Ia berujar, Indocomtech 2015 akan menghadirkan beberapa nama tenar di dunia start up, seperti Kusumo Martanto (CEO Blibli.com), Peter Shearer (Managing Director AR & Co), dan Dennis Adishwara (CEO Layaria.com).



“Mereka berhasil menggiring produk start up mereka menjadi sebuah kesuksesan bisnis, memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat. Kami rasa pengalaman mereka akan menjadi bahan sharing yang sangat positif,” ucapnya.



Indocomtech 2015 digelar selama lima hari dengan harga tiket masuk per orang sebesar Rp 15 ribu untuk Rabu-Jumat dan Rp 20 ribu pada Sabtu-Minggu. Saat bersamaan, di JCC juga berlangsung Jakarta Auto Show (JAS) 2015 yang pertama kali digelar.



ERWIN Z.