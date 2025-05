Infinix Zero 3 Diperkuat Kamera 20,7 Megapiksel

TEMPO.CO, Jakarta - Infinix, vendor ponsel pintar asal Hong Kong, meluncurkan produk terbarunya di Indonesia. Pada kuartal pertama 2016 ini, Infinix memperkenalkan ponsel Infinix Zero 3 X552 seharga Rp 2,6 juta.



“Ponsel dengan kamera terbaik ini kami tujukan bagi kalangan muda Indonesia,” kata Marcia Sun, Country Manager Infinix Indonesia di Djakarta Theater, Senin 29 Februari 2016.



Marcia Sun mengatakan, ponsel ini mengusung kelebihan pada kamera. Selain itu, terdapat serangkaian fitur yang diberikan untuk melengkapi pengalaman foto dengan produk Infinix.



Layar Infinix Zero 3 X552 berukuran 5,5 inci dan berjalan dengan sistem operasi Android 5.1 Lollipop yang dapat diperbaharui menjadi Android 6.0 Marshmallow.



Layarnya sudah menggunakan material Corning Gorilla Glass 3, yang disebut-sebut tahan goresan. Resolusi layar mencapai full high definition (Full HD) dengan kerapatan mencapai 400 ppi.



Prosesor yang dibenamakan adalah Mediatek Helio X10 berkecepatan 2,0 gigahertz dengan kapasitas RAM sebesar 3 gigabita. Ukurannya tak terlalu besar dengan dimensi 154 x 76,7 x 7,85 milimeter.



Untuk penyimpanan foto maupun data, ponsel ini dilengkapi dengan ruang penyimpanan internal 16 gigabita dan dilengkapi ruang penyimpanan tambahan berupa micro-SD hingga 128 gigabita.



Yang menjadi unggulan Infinix Zero 3 adalah kamera utamanya yang mencapai 20,7 megapiksel. Kamera ini menggunakan sensor Sony IMX230 CMOS dengan kombinasi lensa 6P Largan.



Hasil jepretannya setara dengan resolusi 5616 x 3744 piksel. Juga dilengkapi dengan fitur PDAF fokus yang mampu melakukan auto fokus cepat dan pengambilan gambar dalam waktu 0,1 detik.



Selain dibekali kamera dengan kemampuan mumpuni, ponsel ini juga dilengkapi dengan dual LED flash pada bagian belakang. Kamera utama ini mampu menghasilkan video dengan kualitas 4K.



Fitur lain yang menjadi keunggulan Infinix Zero 3 ini adalah keberadaan 8 filter tambahan pada kamera, yaitu whiteboard, mono, gorgeous, sepia, elegant, fresh, dan negative. Juga tersedia mode HDR.



Pada kamera depan ditempatkan kamera sebesar 5 megapiksel. Dengan tambahan kamera flash dibagian depan agar foto selfie terlihat lebih jelas di ruang minim cahaya.



Untuk menyesuaikan kemampuan kamera, Infinix menempatkan baterai dengan kapasita 3030 mAh. Ponsel ini sudah dapat bekerja pada jaringan 4G LTE dan dipasarkan mulai 3 Maret mendatang dengan penjualan secara online.



MAYA NAWANGWULAN